Este hombre ofrece servicios como sacerdote sin estar autorizado, advierte la Iglesia católica de Costa Rica

Arquidiócesis de San José lanzó una nueva advertencia contra el hombre; la primera fue en 2023, pero sus problemas datan de décadas antes

Por Irene Rodríguez
Fotografía en plano medio de persona sin facultades para oficiar sacramentos.
El es Hume Salas, quien se presenta como Raúl Salas o Jorge Salas. Se advierte que ofrece celebrar sacramentos cuando no está autorizado. (Arquidiócesis de San José/Arquidiócesis de San José)







Irene Rodríguez

Irene Rodríguez

Periodista de Ciencia y Salud. Trabaja en La Nación desde 2009 y en periodismo desde 2004. Graduada de Comunicación Colectiva en la Universidad de Costa Rica, donde egresó de la maestría en Salud Pública. Premio Nacional de Periodismo Científico 2013-2014. Premio Health Systems Global 2018. Becada del Fondo Global de Periodismo en Salud 2021.

