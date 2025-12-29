Estas son las nuevas carreras de la UNA que podrán ‘estrenar’ los estudiantes de primer ingreso este 2026

La UNA llevará ocho nuevas carreras a sus campus y sedes en el 2026.

La Universidad Nacional (UNA) empezará el 2026 con nuevas carreras en sus distintas sedes y campus. Las áreas de estudio, que podrán estrenar los estudiantes de nuevo ingreso, incluyen varias ingenierías.

Las ocho novedades llegan como parte de una transformación, pues la institución reconoce que no debe permanecer al margen de los cambios del mundo, eso sí, sin perder su esencia humanista ni su compromiso con los sectores más vulnerables, afirmó el rector Jorge Herrera Murillo.

En junio, el nuevo jerarca de la UNA afirmó que la universidad está haciendo un esfuerzo no solo por aumentar las carreras en el área de STEM (acrónimo en inglés de ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas), sino también para incorporar novedades que respondan a las necesidades de la sociedad.

A continuación, le detallamos las carreras que la UNA confirmó que se estrenarán este 2026.

Nuevas carreras

Ingeniería Matemática en Ciencia de Datos: a partir del 2026, la Universidad Nacional impartirá, en el Campus Omar Dengo en Heredia, el bachillerato de esta carrera, cuyo programa de estudios integra matemáticas, estadística y computación. La carrera promete suplir la necesidad de profesionales con esta especialización en el país.

“Detectamos una demanda creciente de profesionales con capacidades en matemática, estadística y computación, y confirmamos que no existía en el país un bachillerato similar (...)”, comentó Jorge Arroyo Hernández, coordinador de esta carrera que tendrá una duración de cuatro años.

La carrera de Ingeniería Matemática en Ciencia de Datos se estrenará en el campus de Heredia. (Cortesía/Universidad Nacional)

Planificación Económica y Social: esta opción académica se ofrecerá en el campus de Pérez Zeledón de la sede regional Brunca y se caracterizará por preparar profesionales capaces de analizar y planificar estrategias de desarrollo económico y social con enfoque territorial, en concordancia con las necesidades regionales, detalló la UNA.

Inteligencia y Estrategia Global: la UNA presenta esta carrera como una propuesta orientada a temas de ciencia de datos, estadística avanzada, inglés e inteligencia de mercados. Igualmente, estará disponible en Pérez Zeledón.

“Su objetivo es formar profesionales que analicen megatendencias y escenarios geopolíticos globales con una visión humanista y tecnológica”, adelantó la UNA.

Ingeniería en Tecnologías Computacionales para la Ciencia de Datos: esta carrera, que formará profesionales capaces de recopilar, procesar, analizar y visualizar datos a través de las tecnologías computacionales, la inteligencia artificial, la matemática y la estadística, se impartirá en los campus de Pérez Zeledón, Coto y Sarapiquí.

Tras realizar estudios de mercado, la UNA asegura que esta área de estudio es “altamente demandada” en las industrias de tecnología, salud y finanzas, ámbitos en los que los profesionales utilizan datos para tomar decisiones estratégicas.

“(Los profesionales) tendrán las competencias para transformar grandes volúmenes de datos en soluciones prácticas y eficientes que apoyen la toma de decisiones en las organizaciones. El plan de estudios es de cuatro años y comprende cinco materias en cada semestre”, detalla la casa de educación superior.

Ingeniería en Calidad y Tecnologías de Producción: esta carrera se impartirá en los campus de Pérez Zeledón y Liberia. Los estudiantes que cursen esta opción académica aprenderán a gestionar la calidad, a optimizar recursos y a liderar equipos. La carrera combina conocimientos en matemática, ciencias y tecnología y enseña a dominar herramientas estadísticas y tecnológicas, dice la universidad.

“Entre las actividades que los estudiantes podrán realizar están el uso de herramientas tecnológicas para mapear y simular procesos operativos, aplicar herramientas de gestión de calidad y formular proyectos de innovación y mejora continua, e implementar y evaluar procesos empleando herramientas tecnológicas”, agregó el alma mater.

Ingeniería en Innovación Agroalimentaria: esta carrera, con la que la UNA busca fortalecer el desarrollo rural y agroindustrial mediante la gestión de calidad e innovación en el sector alimentario, se impartirá campus Nicoya de la sede regional Chorotega.

El plan de estudios tiene una duración de cuatro años y se enfoca en formar profesionales capaces de liderar proyectos de gestión y asesoría técnica en cadenas agroalimentarias.

Otras novedades

La universidad pública anunció que en el 2026 también abrirá carreras itinerantes en Administración en San Vito de Coto Brus, Upala y Limón. Asimismo, impartirá Administración de Oficinas en Limón.

Los estudiantes de primer ingreso que deseen matricular alguna de las carreras nuevas pueden aplicar el cambio vía web del 5 al 7 de enero de 2026, informó la UNA.