El País

Estas son las nuevas carreras de la UNA que podrán ‘estrenar’ los estudiantes de primer ingreso este 2026

Novedades llegan a distintas sedes y campus con la promesa de ‘fortalecer la formación en las regiones’

EscucharEscuchar
Por Fernanda Matarrita Chaves
UNA Universidad Nacional Fachada Campus Heredia
La UNA llevará ocho nuevas carreras a sus campus y sedes en el 2026. (Cortesía UNA/Cortesía UNA)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
UNAUniversidad NacionalNuevas carreras
Fernanda Matarrita Chaves

Fernanda Matarrita Chaves

Periodista de Educación con experiencia en temas de niñez, salud y DDHH. Licenciada en Comunicación de Mercadeo. Ganó el Premio nacional al mejor contenido sobre Niñez y Adolescencia del CNNA y UNICEF en el 2022 y el 2021. Recibió el Premio regional y del Caribe de Periodismo de Salud de Fedefarma 2022. Redactora del año La Nación 2021.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.