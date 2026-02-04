Estas son las fechas de las pruebas nacionales para este 2026: MEP sostiene que exámenes cambiarían este año

Según el MEP, los estudiantes de último año de primaria y secundaria realizarán nuevas pruebas nacionales este 2026. Esto sería una realidad cuando el Consejo Superior de Educación apruebe el reglamento en el que se incluyen los cambios en la macroevaluación.

El calendario escolar del curso lectivo 2026 ya incluye las fechas de las Pruebas Nacionales Estandarizadas, tanto de las diagnósticas como las sumativas que deben realizar los estudiantes de último año de primaria y secundaria y que son esenciales para obtener el certificado de Conclusión del I y II Ciclos Educación General Básica y el Bachillerato en Educación Media, respectivamente.

Tal y como informó La Nación meses atrás, este año las pruebas serían nuevas, pues el jerarca del Ministerio de Educación Pública (MEP), Leonardo Sánchez Hernández, aseguró que cambiaría la macroevaluación, lo que significa que las pruebas serían diferentes a las aplicadas entre el 2023 y 2025, criticadas por distintas autoridades educativas y que el X Informe del Estado de la Educación calificó como “de baja calidad técnica”.

¿Habrá nuevas pruebas?

El ministro de Educación sostuvo recientemente que las nuevas pruebas se están construyendo, eso sí, su implementación será oficial hasta que el Consejo Superior de Educación apruebe el Reglamento de Evaluación de los Aprendizajes (REA) impulsado con Sánchez y que incluye los cambios en la macroevaluación.

“Desde el punto de vista técnico el trabajo no se ha detenido y el diseño de las pruebas se ha venido desarrollando de manera sostenida”, dijo Sánchez.

Hasta ahora, lo que se sabe es que las pruebas serían “más robustas” y tendrían más ítemas, además, volverían a ser individuales y no se calificarían como un todo como se hizo en los últimos tres años con estas evaluaciones que tenían efecto compensatorio.

“Una de las transformaciones más relevantes de esta reforma es la incorporación de una Prueba Nacional de Producción de Texto Escrito", agregó y señaló que se busca fortalecer la lectura y la escritura como base de los aprendizajes escolares esenciales.

La Nación solicitó mayor información sobre las pruebas y acceso al nuevo REA para conocer los principales cambios, no obstante, se está a la espera de la información.

El jerarca del MEP aseguró que una vez aprobada la nueva macroevaluación, las pruebas se aplicarán conforme a las fechas establecidas en el calendario escolar 2026.

Las fechas de las pruebas nacionales

Según el calendario escolar de este 2026, los estudiantes de sexto grado y de undécimo y duodécimo año deben realizar dos pruebas: una diagnóstica y otra sumativa.

Prueba diagnóstica

El examen diagnóstico, que según el MEP entregará información a los estudiantes sobre su desempeño para que pueda reforzar las áreas que lo requieren, se realizará en las siguientes fechas.

Primaria: del 10 al 13 de marzo.

Secundaria: del 23 al 27 de marzo.

Los escolares deben aplicar cuatro exámenes, mientras que los colegiales cinco. Esta prueba no tienen peso en la nota.

Pruebas sumativas

Estos exámenes, que sí tienen un peso en la nota, deberán realizarse los siguientes días:

Primaria: del 13 al 16 de octubre.

Los alumnos realizarán cuatro exámenes (Matemáticas, Español, Ciencias y Estudios Sociales).

Secundaria, Colegios Técnicos Profesionales: del 21 al 25 de setiembre. En el caso de los colegiales deben aplicar cinco exámenes (Matemáticas, Español, Ciencias, Estudios Sociales y Educación Cívica).

Secundaria, colegios académicos: estas pruebas se realizarán del 26 al 30 de octubre.

Igualmente, los estudiantes deberán realizar cinco exámenes, uno por asignatura (Matemáticas, Español, Ciencias, Estudios Sociales y Educación Cívica).

En los años 2023, 2024 y 2025 las pruebas sumativas tuvieron un peso de 30%, 40% y 50% en la nota, respectivamente. Por ahora se desconoce cuál porcentaje representarían los eventuales nuevos exámenes.