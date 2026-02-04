El País

Estas son las fechas de las pruebas nacionales para este 2026: MEP sostiene que exámenes cambiarían este año

Estos exámenes deben ser realizados por los estudiantes de último año de primaria y secundaria. Consejo Superior de Educación estudia reglamento con cambios en la macroevaluación

Por Fernanda Matarrita Chaves
El 24 de marzo del 2025, 60.397 estudiantes de último año de colegios académicos y técnicos del país comenzaron la Prueba Nacional Estandarizada Diagnóstica. En Liceo de Moravia el MEP hizo un acto simbólico de inicio de los exámenes.
Según el MEP, los estudiantes de último año de primaria y secundaria realizarán nuevas pruebas nacionales este 2026. Esto sería una realidad cuando el Consejo Superior de Educación apruebe el reglamento en el que se incluyen los cambios en la macroevaluación. (Cortesía/Cortesía del MEP)







