Esta será la fecha del primer fin de semana largo de este 2026 en Costa Rica

Semana Santa ofrecerá el primer fin de semana largo del 2026, con feriados de pago obligatorio y alto impacto turístico.

El calendario del 2026 permitirá a las personas trabajadoras en Costa Rica disfrutar del primer fin de semana largo del año durante Semana Santa, gracias a la coincidencia consecutiva del Jueves Santo y el Viernes Santo.

Ambos feriados se celebrarán a inicios de abril y abrirán la posibilidad de un descanso extendido de cuatro días, uno de los más largos del año para el sector público y una parte del sector privado.

Cuándo será el primer fin de semana largo

El Jueves Santo se conmemorará el 2 de abril y el Viernes Santo el 3 de abril. Al unirse con el sábado 4 y el domingo 5 de abril, se conforma el primer fin de semana largo del 2026.

Estas fechas mantienen su celebración en el día correspondiente y no están sujetas a traslado, conforme a la legislación vigente.

Condición laboral de los feriados

Tanto el Jueves Santo como el Viernes Santo son feriados de pago obligatorio, por lo que las personas trabajadoras reciben el salario del día aun cuando no laboren. En caso de trabajar, el patrono debe reconocer pago doble, según lo establece el Código de Trabajo.

La asistencia durante estos días no es obligatoria, salvo en actividades autorizadas por la ley, como servicios esenciales o centros de trabajo contemplados en los artículos 150 y 151.

El primer fin de semana largo del 2026 suele generar alta movilización interna, especialmente hacia destinos de playa y zonas rurales. Por esta razón, sectores como turismo, comercio y transporte ajustan sus operaciones y horarios durante estos días.

Otros fines de semana largos vendrán después

Aunque el año tendrá otros feriados relevantes, este será el primer descanso extendido del 2026. Fechas como el Día del Trabajador y Navidad también permitirán fines de semana largos más adelante en el calendario.