Esta será la fecha del primer fin de semana largo de este 2026 en Costa Rica

El calendario del 2026 ya define cuándo llegará el primer descanso extendido del año. Conozca la fecha, cómo se forma y qué debe considerar para planificarlo

Por Silvia Ureña Corrales
Semana Santa ofrecerá el primer fin de semana largo del 2026, con feriados de pago obligatorio y alto impacto turístico.







