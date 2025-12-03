Esta será la fecha de inicio de las vacaciones de Navidad y fin de año en el sector público

Directriz fija ocho días de vacaciones en el sector público durante Navidad y fin de año, con retorno laboral el 5 de enero de 2026.

La Navidad y el Año Nuevo se acercan, y con ello el periodo de vacaciones en gran parte del sector público.

Las instituciones del Poder Ejecutivo aplicarán su receso entre el 22 de diciembre de 2025 y el 2 de enero de 2026, según una directriz ejecutiva firmada por el presidente Rodrigo Chaves, el ministro de Planificación, Marlon Navarro, y el ministro de Trabajo, Andrés Romero. La disposición apareció publicada en el Diario Oficial La Gaceta.

El lineamiento concede, a título de vacaciones, ocho días a las personas servidoras públicas: 22, 23, 24, 26, 29, 30 y 31 de diciembre, además del 2 de enero de 2026. El receso no incluye los feriados del 25 de diciembre y 1.º de enero.

La medida busca ordenar el uso de vacaciones y asegurar la continuidad de los servicios esenciales. Cada institución deberá definir los equipos mínimos de operación.

El retorno a las labores regulares está previsto para el lunes 5 de enero de 2026, por lo que las personas usuarias deben prever trámites y gestiones antes del inicio del receso.