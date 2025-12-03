El País

Esta será la fecha de inicio de las vacaciones de Navidad y fin de año en el sector público

El gobierno confirmó el receso de Navidad y fin de año en el sector público. Conozca los días otorgados como vacaciones y cómo podría afectar sus trámites

Por Silvia Ureña Corrales
Vacaciones
Directriz fija ocho días de vacaciones en el sector público durante Navidad y fin de año, con retorno laboral el 5 de enero de 2026.







Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

