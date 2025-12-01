Esta icónica soda en el centro de San José cierra después de 28 años y así se despidieron sus dueños y clientes

Bernal Delgado y María de la Cruz Castro se despidieron de sus clientes después de casi tres décadas al frente de la Soda Castro.

La Soda Castro, ubicada en Plaza Cleto González Víquez, en San José, cerró sus puertas este 1.º de diciembre luego de 28 años de operaciones.

El anuncio fue hecho por sus propietarios, Bernal Delgado y María de la Cruz Castro, su esposa, a través de una publicación de Facebook, que de inmediato se llenó de reacciones de agradecimiento y tristeza por el cierre.

Delgado contó a La Nación que la decisión se debe simplemente al paso del tiempo. “Ya envejecimos y entonces ya queremos descansar”, comentó.

Aclaró que el cierre no responde a dificultades financieras ni a otros problemas, sino al deseo de retirarse después de tantos años de trabajo continuo en la cocina, donde han servido a cientos de familias costarricenses.

Tanto Delgado como Castro agradecieron a Dios, a sus clientes, proveedores, personal y amigos por casi tres décadas de acompañamiento. “Fue un privilegio haber formado parte de la vida de muchas personas”, expresaron en redes sociales.

La publicación en Facebook generó de inmediato cientos de reacciones y mensajes de agradecimiento de clientes que lamentaron la noticia.

Freddy Castillo Espinoza escribió: “Un gran abrazo para doña María y don Bernal. Tuve el privilegio de atenderlos durante 27 años con la fresa y otros productos. Mi familia y yo les estamos muy agradecidos y siempre los tendremos presentes en nuestras vidas. Que disfruten mucho esta nueva etapa”.

Por su parte, Gabriela Brenes comentó: “Gracias por todos estos años, cada visita la disfrutamos. Que Dios los guarde y disfruten el descanso”.

A su vez, Gioco Ortega expresó: “Sola y con amigas los visité tantas veces. Se les echará mucho en falta. ¡Dios bendiga sus vidas!”.

Tras tantas reacciones y comentarios de agradecimiento, Delgado reconoció que para ellos también ha sido difícil despedirse del negocio.

“Para nosotros es muy triste decir hasta luego; sin embargo, estamos muy agradecidos con cada persona que visitó la soda y disfrutó de nuestras comidas”, afirmó.