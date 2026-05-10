El País

‘Es una tristeza profunda’, Don Gato, el adulto mayor que alimenta y rescata animales vive situación crítica

José Vargas, de 67 años, atraviesa compleja situación para poder ayudar a 150 gatos y otras criaturas a las que alimenta todos los días

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Por Fernanda Matarrita Chaves
José Vargas ( Don Gato )
José Vargas Arrieta, Don Gato, atraviesa una situación crítica, que si no se soluciona, terminaría con su misión de ayudar a cerca de 150 animales. (Alonso Tenorio/Atenorio)







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Don GatoRescatista de animales
Fernanda Matarrita Chaves

Fernanda Matarrita Chaves

Periodista de Educación y Salud con experiencia en temas de niñez y DDHH. Licenciada en Comunicación de Mercadeo. Ganó el Premio nacional al mejor contenido sobre Niñez y Adolescencia del CNNA y UNICEF en el 2022 y el 2021. Recibió el Premio regional y del Caribe de Periodismo de Salud de Fedefarma 2022. Redactora del año La Nación 2021.

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