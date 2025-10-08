El País

¿Es feriado este 12 de octubre en Costa Rica?

Este año, el 12 de octubre no implicará descanso para la mayoría de trabajadores; la razón se encuentra en una reforma reciente

Por Jailine González Gómez
El 12 de octubre ya no es feriado en Costa Rica. Fue sustituido por el 1.° de diciembre, día que conmemora la abolición del ejército.
