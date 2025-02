‘Era la mejor mamá y quería surgir por su bebé’, recuerda tía de joven asesinada por su expareja en Liberia

Katherine Tatiana López Murillo falleció este 20 de febrero a sus 21 años, luego de que presuntamente su expareja, de apellido Jiménez, la asesinara con arma blanca en barrio Nazareth de Liberia, en Guanacaste. “Su familia destaca su dedicación como madre y su deseo de superarse a través de la educación para brindarle un mejor futuro a su hijo.

Su tía, Janeth Murillo, contó a La Nación que ella era una mujer muy alegre, servicial y de muy buen corazón, pero lo que más la caracterizaba era lo buena madre que era, de su bebé, un varoncito de 11 meses. La calificó como una madre ejemplar.

“Ella era la mejor mamá y quería surgir por su bebé. Quería terminar de estudiar, pero estaba trabajando para poder ponerse a estudiar con más tiempo. Decía que quería sacar adelante a su bebé. Ella quería ser bachiller, era su sueño, decía que si se preparaba, su bebé tendría mejor calidad de vida”, relató.

Katherine Tatiana López Murillo durante el té para su bebé, hoy de 11 meses. Ella quería prepararse y estudiar para que su bebé tuviera una mejor calidad de vida. (Cortesía/Cortesía)

El bebé estaba con su abuela materna cuando ocurrió el crimen y se mantuvo a salvo. “A él se le va a poder hablar muy bien de su mamá y todo lo que ella quería lograr para sacarlo adelante”, dijo la tía, quien también confirmó que el niño permanecerá con su abuelita.

Pareja se separó hace dos meses

El funeral de Katherine Tatiana López Murillo fue este viernes en el Barrio Nazareth en Liberia, donde vivía. (Keyna Calderón para LN, Keyna Calderon para LN/Keyna Calderón para LN)

Murillo señaló que su sobrina se había separado hacía dos meses de Jiménez. No hubo señales de violencia física, pero sí de agresiones psicológicas constantes. “Él la acosaba mucho, no la dejaba hablar con nadie. Ella quería hacer muchas cosas y él no la dejaba. Entonces ella decidió separarse. Nos dijo que no podía seguir así, que él la celaba mucho y la agredía no con golpes sino con palabras”, manifestó.

A la familia se le comunicó que Jiménez está detenido y permanece en el Hospital de Liberia para atender algunas heridas, pero no han tenido más datos de él. Antes de recibir atención hospitalaria había intentado darse a la fuga.

Los hechos

El incidente fue reportado a las 7:46 p. m. de este jueves. La Policía recibió una alerta sobre una joven en peligro. Minutos después, la Fuerza Pública llegó al sitio, donde entrevistó a los testigos, quienes fueron los últimos en observar con vida a la muchacha.

Uno de ellos indicó que la víctima había acudido a la casa de su expareja para recoger documentos y ropa del bebé que ambos tenían. Sin embargo, el sujeto la encerró, le tapó la boca y, pese a los intentos de los presentes por contactarla, solo escucharon sus gritos.

Otros testigos narraron que la víctima pidió auxilio mientras era arrastrada por su expareja hasta el interior de la vivienda, donde fue atacada con arma blanca.