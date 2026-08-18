Enfermeros se van a huelga en el Hospital México. Estos son sus argumentos

La huelga en el Hospital México movilizó a al personal de enfermería. La gerencia de la CCSS descartó por el momento separar a la directora de enfermería.

El Sindicato Nacional de Enfermería y Afines (Sinaes Afines) informó de que el personal de enfermería del Hospital México efectúa un movimiento de huelga desde hoy a las 6 a. m.

Lenin Hernández, secretario general del Sinaes, argumentó que la Dirección de Enfermería del centro médico está precalificando plazas de “enfermero 1” (personal dedicado al cuidado directo del paciente y gestión de servicios) a plazas de “enfermero 2” (personal orientado a funciones administrativas).

Según el secretario, esta decisión pasó 14 profesionales de enfermería del cuidado directo hacia labores administrativas en medio de una crisis de recurso humano, lo que afecta a un hospital nacional de referencia que atiende áreas críticas como cuidados intensivos, urgencias y trasplantes hepáticos.

El sindicalista añadió que la nueva administración dejó de catalogar el servicio de Urgencias como un área especializada. Esto, según indicó, ha provocado la rotación de personal de enfermería no idóneo, sin la experiencia requerida para laborar en unidades especializadas, lo que eleva el riesgo para los pacientes.

El secretario añadió que la Dirección de Enfermería habría fijado requisitos “a la medida” o “inventados” para realizar nombramientos de supervisores. Como consecuencia, afirmó que se ha nombrado a supervisores nuevos que no conocen el funcionamiento ni el abordaje operativo de áreas altamente especializadas como cuidados intensivos, lo que recarga de trabajo al personal que sí cuenta con la experiencia.

El sindicato reportó que a las 9:30 a. m. la huelga reunía al 85% del personal de medicina, el 75% en salas de operaciones, el 75% en Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) y el 50% en cirugías.

Douglas Montero Chacón, director médico del hospital, señaló que al movimiento se unieron 181 personas de las 275 que tenían programadas para la primera jornada del día.

“Reiteramos que la institución y este hospital estamos prestos a negociar con los sindicatos, en cualquier momento, cuando ellos lo dispongan. Fueron ellos los que terminaron las negociaciones y por lo tanto estaremos prestos cuando ellos quieran volver a reintroducirlas”, manifestó Montero, director médico del hospital.

Denuncia ante la CCSS

El sindicato aclaró que la huelga no tiene fines de reivindicación laboral (como aumentos de salario, vacaciones o pluses). Hernández manifestó que el objetivo es exigir a la Gerencia Médica de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) la intervención del servicio de Enfermería del Hospital México para investigar las descritas inconformidades.

El pasado 11 de agosto, Hernández, como representante del Sinaes, envió una denuncia a Marvin Palma Lostalo, gerente médico de la CCSS.

Entre las peticiones, el grupo solicita como medida cautelar separar del cargo de forma temporal a la Dra. Zeidy María Vargas Bermúdez, directora de enfermería del Hospital México.

También, pide realizar una investigación integral de esa dirección. El análisis estaría relacionado con el recurso humano de Enfermería del centro médico desde febrero de 2023 hasta la fecha

El gerente médico de la Caja señaló que de acuerdo con la lectura de los aspectos que contemplan la denuncia, no hay elementos suficientes para poder separar a la directora. Las declaraciones las brindó en una conferencia de prensa de la CCSS realizada el día de hoy.

Palma indicó que, por esta razón, instauraron una investigación preliminar formal para investigar los hechos y determinar si existen elementos claros para poder tomar una determinación.

Añadió que se conformó un equipo para hacerle un acompañamiento desde la gerencia médica de dirección de red, la gerencia administrativa junto al equipo de la Dirección de Administración y Gestión de Personal (DIAGP) y la Coordinación Nacional de Enfermería para conocer realmente las funciones que están desempeñando los enfermeros.

Según el jerarca, la medida tiene el objetivo de aclarar de forma definitiva si los roles están acorde a la especialización que esos enfermeros están desarrollando.

Impacto en la atención

El director médico del Hospital detalló que con un esfuerzo del personal que se quedó trabajando, se están cubriendo adecuadamente el servicio de emergencias, las unidades de cuidados intensivos, las unidades de cuidados intermedios y las unidades de trasplante.

El docto agregó que el área de hospitalización quedó un poco afectada por el movimiento, pero no la consulta externa.

“Por lo tanto, esperamos seguir dando los mejores servicios, especialmente a los pacientes más críticos y estaremos atentos de cuidar adecuadamente al resto de nuestros pacientes”, aseveró el director médico.