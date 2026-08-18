El País

Enfermeros se van a huelga en el Hospital México. Estos son sus argumentos

Como medida cautelar, los huelguistas solicitan la separación de la directora de Enfermería

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Por Marianela Arias Vilchez
La huelga en el Hospital México movilizó a al personal de enfermería. La gerencia de la CCSS descartó por el momento separar a la directora de enfermería.
La huelga en el Hospital México movilizó a al personal de enfermería. La gerencia de la CCSS descartó por el momento separar a la directora de enfermería. (Cortes/Sinaes Afines)







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Marianela Arias Vilchez

Marianela Arias Vilchez

Estudiante de Comunicación con énfasis en Periodismo en la Universidad de Costa Rica. Interesada en el uso de la inteligencia artificial en las salas de redacción. Con experiencia en temas científicos, tecnológicos y de bienestar.

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