Embajada de España organiza marcha de mujeres para celebrar 175 años de ‘amistad’ con Costa Rica

La Embajada de España en Costa Rica realizará una marcha este domingo 7 de setiembre como parte de las celebraciones por los 175 años de relaciones entre ese país europeo y Costa Rica.
La Embajada de España en Costa Rica realizará una marcha este domingo 7 de setiembre como parte de las celebraciones por los 175 años de relaciones entre ese país europeo y Costa Rica.
En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.