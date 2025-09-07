Embajada de España organiza marcha de mujeres para celebrar 175 años de ‘amistad’ con Costa Rica

La Embajada de España en Costa Rica realizará una marcha este domingo 7 de setiembre como parte de las celebraciones por los 175 años de relaciones entre ese país europeo y Costa Rica.

La actividad contará con la participación del grupo “The Runners” y con esta se busca rendir homenaje a las mujeres que han tenido un papel destacado en esta larga historia en común.

La sede diplomática informó que tras completar la marcha, las participantes serán recibidas en la residencia de la embajada.