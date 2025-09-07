El País

Embajada de España organiza marcha de mujeres para celebrar 175 años de ‘amistad’ con Costa Rica

Caminata se realizará este domingo

La Embajada de España en Costa Rica realizará una marcha este domingo 7 de setiembre como parte de las celebraciones por los 175 años de relaciones entre ese país europeo y Costa Rica.








