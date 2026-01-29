Elecciones 2026: pacientes hospitalizados podrán salir a votar; este es el trámite

Los pacientes hospitalizados tendrán permiso para salir a votar en las elecciones de 2026.

Los pacientes que están hospitalizados en centros de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) podrán salir a votar en las elecciones 2026 este 1.° de febrero.

Alexander Sánchez Cabo, gerente médico de la institución, explicó que el egreso será temporal y podrá autorizarse siempre que el médico tratante considere que no existe riesgo para la salud o la vida del paciente.

Sánchez manifestó que cada centro de salud deberá suscribir un documento que indique la voluntad del paciente de acudir a las urnas, el aval médico, así como su responsabilidad de regresar al centro médico para continuar con el tratamiento una vez ejercido el voto. Este documento deberá figurar en el expediente de salud del paciente.

En el caso de que, por su gravedad, un paciente no cuente con autorización médica para el egreso temporal, pero insiste en salir a votar, el caso deberá analizarse de forma individual según su condición clínica, y podría considerarse como una salida exigida.

No obstante, el traslado desde el hospital a las urnas y viceversa deberá coordinarse con familiares o personas allegadas al paciente.

En alerta verde

Los hospitales de la CCSS se mantendrán en alerta verde durante el proceso electoral de este fin de semana, con el objetivo de brindar una respuesta ágil ante cualquier emergencia.

Esto no solo se debe a la salida de pacientes, sino también a que todo trabajador de un hospital debe contar con el tiempo necesario para emitir su voto.

La directora del hospital San Juan de Dios, María Eugenia Villalta, explicó que, además de la logística para permitir que los pacientes salgan a votar, desde días atrás se coordinaron acciones para que los funcionarios también puedan ejercer su derecho al voto.

“En algunos servicios se establecieron medidas para facilitar la salida de los funcionarios a las urnas, al tiempo que se garantizó la continuidad en la prestación de los servicios”, puntualizó.