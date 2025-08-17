El País

El peligro oculto de las motos y bicimotos: Hospital de Niños lanza nueva advertencia

Mientras las estadísticas de quemaduras generales van a la baja en el Hospital de Niños, las relacionadas con medios de transporte van al alza

EscucharEscuchar
Por Irene Rodríguez

Las quemaduras de niños que viajaban en motos y bicimotos siguen en aumento en las estadísticas del Hospital Nacional de Niños (HNN).








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
QuemadurasHospital Nacional de NiñosBicimotos
Irene Rodríguez

Irene Rodríguez

Periodista de Ciencia y Salud. Trabaja en La Nación desde 2009 y en periodismo desde 2004. Graduada de Comunicación Colectiva en la Universidad de Costa Rica, donde egresó de la maestría en Salud Pública. Premio Nacional de Periodismo Científico 2013-2014. Premio Health Systems Global 2018. Becada del Fondo Global de Periodismo en Salud 2021.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.