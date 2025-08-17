El peligro oculto de las motos y bicimotos: Hospital de Niños lanza nueva advertencia

Las quemaduras de niños que viajaban en motos y bicimotos siguen en aumento en las estadísticas del Hospital Nacional de Niños (HNN).

Las principales causas de quemaduras siguen siendo accidentes en el hogar, principal derrame de líquidos calientes, pero cada vez son más comunes las quemaduras por fricción que se dan principalmente en estos medios de transporte. Hace un año, el centro médico había hecho esta advertencia, pero este año la reitera.

Juan Ramón Poveda Xatruch, jefe de la Unidad de Cuidado Integral de Quemaduras del HNN, destacó que, aunque las quemaduras graves, que provocan internamientos, en general están a la baja en Costa Rica, las relacionadas con motos y bicimotos siguen creciendo

Poveda señaló que, a pesar de que la Ley de Tránsito prohíbe el transporte de menores de cinco años en motocicleta, a veces por negligencia y otras por necesidad de los hogares, esta disposición se incumple.

En la mayoría de los casos los menores no van manejando. Van de pasajeros: sentados de lado, atrás. Ahí es más difícil sostenerse. La forma en la que ubican los pies hace que se dé una fricción constante con partes de la bicimoto o de una bicicleta. Esto, aunado a la velocidad con la que se desplaza y el calor generado, causa la quemadura.

“De ahí nuestro llamado a evitar quemaduras ya sea por la mufla caliente o por fricción cuando los piecitos se meten en los rayos de las ruedas de las bicis”, destacó el médico.

Por las características de un viaje en bicimoto, el 95% de las quemaduras se dan en las extremidades inferiores: rodilla, pierna, tobillo y pie. Sin embargo, en otras ocasiones, también se ven en las manos, cuando los menores, por curiosidad, tocan la mufla caliente.

También se dan quemaduras una vez que el vehículo está estacionado en el hogar, porque los menores se acercan a este pocos minutos después. La mufla permanece caliente por varios minutos.

“Por eso, cuando parquean la moto en el corredor o la sala, debe quedar con la mufla hacia la pared. La piel del niño es más delgada, más delicada. Muchas veces llevan a injertos y varias cirugías reconstructivas”, afirmó Poveda.

Prevenir quemaduras

Las quemaduras por bicimotos se dan principalmente en las extremidades inferiores: rodilla, pierna, tobillo.

La Asociación Sobreviviendo a Quemaduras (Asoquem) recordó consejos para evitar quemaduras en el hogar.

Asegure la cocina atornillándola a la pared. Ponga una baranda en la entrada de la cocina para evitar el ingreso de niños, especialmente los más pequeños. Desconecte electrodomésticos que no están en uso y arrolle el cable. Gire hacia adentro los mangos de las ollas y sartenes y use los discos traseros de la cocina cuando sea posible. No cocine, beba o transporte líquidos calientes mientras sostiene a un bebé o niño pequeño. Coloque protectores en los tomacorrientes. Bañe a sus niños con agua tibia, nunca caliente. Cuando bañe en una tina al bebé, no ponga una esponja en el piso de la tina porque guarda el calor y quema. Sustitúyala por un paño o sábana. Pruebe la temperatura de los alimentos antes de dárselos a los niños pequeños. Nunca caliente la leche del bebé en el microondas. Nunca dé pólvora o luces de bengala a menores. Mantenga a los menores alejados de fogatas, parrillas, quemas y fogones. No utilice andaderas para los niños. Fósforos, ceniceros y encendedores deben estar guardados en un armario, lejos del alcance de los niños.

Este tipo de medidas han logrado que las hospitalizaciones por quemaduras bajaran un 21,46% en el HNN entre 2020 y 2024, al pasar de 946 a 743. Este número es el más importante, dado que son las más graves.

No obstante, las atenciones en el servicio de Urgencias maś bien se han icrementado un 35,32%, al pasar de 9.313 en 2020 a 12.602 en 2024.