¿El feriado del 1.° de enero es de pago obligatorio? Esto establece la ley

Año Nuevo se considera feriado de pago obligatorio. Conozca cómo deben pagarle si trabaja o descansa ese día

Por Jailine González Gómez
Si trabaja el 1.° de enero, le corresponde pago doble. Conozca las condiciones legales según el Código de Trabajo.
Si trabaja el 1.° de enero, le corresponde pago doble. Conozca las condiciones legales según el Código de Trabajo. (Canva/Canva)







