El detalle que muchos pasan por alto al comprar juguetes en Navidad

La época navideña es de las principales en búsqueda y compra de juguetes para regalar a los niños. Sin embargo, deben tomarse varias cosas en cuenta para que este obsequio sea seguro y cumpla con lo necesario para el desarrollo de los menores.

Marco Vargas Salas, coordinador de la Unidad de Trauma y Emergencias Quirúrgicas del Hospital Nacional de Niños (HNN), hizo un llamado a buscar obsequios seguros y acordes con la edad del menor.

Niños menores de dos años

En estas edades, especialmente en el primer año de vida, el tamaño es clave.

“Juguetes muy pequeños, de tamaño por debajo de los dos centímetros, en personas de edad muy pequeña favorecen el atragantamiento. No hay que dejar a los niños expuestos a esto”, comentó Vargas.

Los niños de esta edad, por la naturaleza de su desarrollo, tienden a introducir los objetos en orificios de oídos, nariz y, en el peor de los casos, a la boca, lo que incrementa el riesgo de asfixia.

El especialista señaló que los padres deben prestar atención a los juguetes que contienen imanes, pues es frecuente que los niños intenten ingerir estas piezas, así como las baterías —principalmente de litio—, que pueden llevarse a la nariz, los oídos o la boca, provocando serios problemas.

Una manera para saber si un juguete es apto para un niño de tres años o menos es usar como referencia el cilindro de cartón interno del papel higiénico. Si alguno de los componentes cabe dentro del cilindro y puede pasar de un lado a otro, no es seguro para esa edad.

El especialista recordó que desde hace algunos años el país reguló y prohibió la venta de andaderas “porque expone a los menores a riesgos de caídas en la casa o en la calle. Son algunos de los cuidados que hay que tener”.

Menores en edades escolares

Es normal que estos niños pidan patines, bicicletas, patinetas, triciclos u otros vehículos con ruedas. Obsequiar estos juguetes está bien, pero el HNN advirtió que se deben complementar con los dispositivos de protección adecuados, como cascos y rodilleras, para que la cabeza y las articulaciones reciban la protección adecuada.

“Es muy frecuente que el 25 de diciembre tengamos niños con lesiones de codo, hombro o muñeca. Están estrenando y muchos papás creen que son expertos en el uso de estos dispositivos cuando no es así. Se caen y se fracturan”, dijo Vargas.

Los juegos electrónicos y las pantallas también son muy buscados. El HNN recordó la responsabilidad de los padres o cuidadores de controlar los contenidos virtuales, cuya clasificación debe ser siempre por rango de edad y bajo estricta supervisión.