EDUS tiene nueva función: ahora puede registrar signos vitales desde el celular

La nueva herramienta permite registrar presión arterial, glicemia, temperatura y otros datos que el personal médico puede revisar durante la consulta

Por Damián Arroyo C.
Usuarios de EDUS ya pueden anotar signos vitales desde el celular. La información se guarda en el expediente digital y facilita la atención médica.
Usuarios de EDUS ya pueden anotar signos vitales desde el celular. La información se guarda en el expediente digital y facilita la atención médica. (CCSS/Cortesía)







