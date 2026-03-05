EDUS tiene nueva función: ahora puede registrar signos vitales desde el celular

Usuarios de EDUS ya pueden anotar signos vitales desde el celular. La información se guarda en el expediente digital y facilita la atención médica.

La aplicación EDUS incorporó una nueva función que permite a las personas usuarias registrar signos vitales desde el teléfono móvil. La herramienta forma parte de una estrategia de autocuidado y salud digital impulsada por la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

Esta opción permite guardar mediciones personales y vincularlas al expediente digital del paciente. Así, el personal de salud puede consultar la información cuando la persona asegurada acude a una cita médica. Según la institución, este mecanismo facilita el proceso de diagnóstico y tratamiento.

Datos de la Dirección de Tecnologías indican que 133.342 personas usuarias ingresaron al menos un dato en esta funcionalidad dentro de la aplicación. Este registro forma parte del expediente digital y queda disponible para el personal médico durante la atención clínica.

Cómo usar la nueva función

Para registrar datos en la aplicación EDUS, la persona usuaria debe seguir estos pasos:

Ingresar a la aplicación. Acceder a la sección “Mi salud”. Seleccionar la opción “Registro de signos”. Elegir el tipo de medición. Ingresar el valor correspondiente.

El jefe de Innovación y Salud Digital de la CCSS, Manuel Rodríguez Arce, explicó que esta herramienta ofrece una forma más segura de conservar los datos del paciente. El funcionario señaló que el sistema evita la pérdida de anotaciones en papel donde antes se registraban valores como la presión arterial o la glicemia.

La plataforma también permite analizar la evolución de los signos vitales. El historial muestra tendencias, cambios y estabilidad en las mediciones. Esta información apoya una atención más precisa y oportuna durante las consultas médicas.

Qué datos se pueden registrar en EDUS

La nueva pestaña dentro de la aplicación permite ingresar varias mediciones relacionadas con el seguimiento de la salud. Entre ellas destacan:

Presión arterial

Frecuencia cardíaca

Glicemia

Temperatura

Saturación de oxígeno

Peso y altura

Muchas personas ya realizan estas mediciones en casa o durante controles rutinarios. La diferencia es que ahora quedan ordenadas dentro del sistema y disponibles cuando el médico lo requiera.

En caso de dudas, la CCSS habilitó el teléfono 905MISalud (905-6472-583). Las consultas también se pueden realizar con funcionarios de redes en establecimientos de salud.