El País

EDUS: Sepa cómo acceder y compartir información de salud de hijos menores de 12 años

Sistema está disponible para que padres analicen información de sus hijos y compartan con el pediatra

EscucharEscuchar
Por Irene Rodríguez

Si usted tiene hijos menores de 12 años ya puede acceder a su información de su expediente digital único en salud (EDUS) y compartirla con su pediatra privado.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
EDUSExpediente digitalNiñez y adolescencia
Irene Rodríguez

Irene Rodríguez

Periodista de Ciencia y Salud. Trabaja en La Nación desde 2009 y en periodismo desde 2004. Graduada de Comunicación Colectiva en la Universidad de Costa Rica, donde egresó de la maestría en Salud Pública. Premio Nacional de Periodismo Científico 2013-2014. Premio Health Systems Global 2018. Becada del Fondo Global de Periodismo en Salud 2021.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.