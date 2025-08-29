EDUS: Sepa cómo acceder y compartir información de salud de hijos menores de 12 años

Si usted tiene hijos menores de 12 años ya puede acceder a su información de su expediente digital único en salud (EDUS) y compartirla con su pediatra privado.

El Ministerio de Salud indicó este viernes que esta opción se encuentra disponible en la aplicación para teléfonos celulares. Para ello, la persona debe ingresar a la app y buscar la opción “Compartir”. Allí, las familias podrán dar seguimiento a los indicadores de salud de los niños y adolescentes y obtener su información básica.

LEA MÁS: EDUS ya le permite compartir su expediente con su médico privado. Le contamos cómo

Para acceder y compartir información de EDUS debe ingresar en la aplicación y buscar la opción de "compartir". (Captura de pantalla/Captura de pantalla)

“Esta nueva opción da la oportunidad de que los médicos dentro o fuera de la red de servicios de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) puedan tener acceso a información como datos del paciente, diagnósticos, vacunas, entre otros. Esta iniciativa busca facilitar el acceso oportuno a información médica esencial, promoviendo una atención más rápida, precisa y segura para los menores”, especificó Salud en un comunicado de prensa.

La información de las vacunas puede accederse desde la aplicación del EDUS de la CCSS. Imagen con fines ilustrativos (Gesline )

A inicios de mes la CCSS ya había informado que los adultos podían compartir su información de salud con los médicos privados o médicos de empresa.

Según comentó la institución en ese entonces, el sistema opera inicialmente bajo el estándar internacional Fast Healthcare Interoperability Resources (HL7 FHIR®). Esto permite la lectura e integración por parte de otros sistemas tecnológicos.

La HL7 FHIR es un estándar internacional que facilita el intercambio de información clínica entre diferentes plataformas, asegurando que los datos puedan ser comprendidos y usados por sistemas diversos de forma segura y eficiente.

¿Cómo se comparte la información médica del niño o adolescente?

El primer paso es que el padre, madre o encargado ingrese al perfil de EDUS y seleccionen la opción de compartir. Allí aparecerán los perfiles ligados a cada adulto, como el propio y los de sus hijos.

Cuando la persona selecciona esa opción la app generará un código único que podrá compartir con el pediatra.

El profesional debe entonces acceder a la plataforma de interoperabilidad en el sitio web de la CCSS: www.ccss.sa.cr/edus/verificar e ingresar el código. Allí se le desplegará la información médica.