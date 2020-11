Pandemia dejará tres años de rezago a estudiantes de enseñanza pública

Edwin, 10 años, Paso Ancho

Edwin Morales estudia con la tablet que le regaló su tía para poder recibir clases por Microsoft Teams y enviar fotos de sus tareas. Crédito: Eyleen Vargas Dávila / Punto y Aparte para La Nación

El MEP reportó que apenas el 48,5% de los estudiantes se inscribió en la plataforma de Microsoft Teams en la región educativa de San José.

La mayoría de estudiantes depende de la entrega de material físico, así como de recibir el material de las guías autónomas por chat en el teléfono.

Tal es el caso de Edwin, alumno de quinto grado de la escuela Marcelino García Flamenco. Él y su padre, vecinos de Paso Ancho, se vieron forzados a innovar para entregar todos los trabajos.

“Las guías se envían a un grupo de WhatsApp donde estamos los papás. Lo que yo hago es copiar las guías en papel, para que mi hijo las vaya resolviendo. No me gusta ir por fotocopias a la escuela porque ha pasado que me dan las páginas repetidas”, explica Edwin Morales, el padre.

Edwin realiza sus trabajos en la cocina de su casa por las mañanas. Crédito: Eyleen Vargas Dávila / Punto y Aparte para La Nación

Edwin envía sus tareas por medio de fotos de las guías respondidas a mano al grupo de WhatsApp donde están sus profesores. “Ellos se conectan cada 15 días para resolver dudas que tengamos. Muy pocos (profesores) nos hablan todos los días”, dice el menor mientras enseña los trabajos que ha enviado.

“Estudiar en la casa es más cansado porque se tarda mucho haciendo las tareas. En el colegio era más fácil y terminaba mucho más rápido”, cuenta el niño mientras usa la tableta que le donó su tía.

Según la profesora guía de quinto grado de la escuela Marcelino García, Carla Cordero, 12 de los 51 estudiantes reciben las guías autónomas fotocopiadas en la escuela. Los demás estudiantes tienen acceso al material por WhatsApp o por Microsoft Teams.

Plan de Internet de Edwin: 10 Megas por ₡9.800 mensuales. (lo pudieron contratar a partir de julio) Equipo académico de Edwin: Una tableta que le regaló su tía a principios de junio. Ingreso económico mensual antes de la pandemia: ₡270.000 Ingreso económico actual: ₡110.000

Edwin asegura que las guías son más cansadas que asistir a clases presenciales. Crédito: Eyleen Vargas Dávila / Punto y Aparte para La Nación