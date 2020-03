“Dado que la institución no puede cerrarse, por aspectos como elaboración de planillas, pago a proveedores y solicitudes de la Contraloría General de la República, entre otros, los funcionarios de apoyo a la academia deberán acogerse al teletrabajo en los puestos que así lo permitan; para ello deben organizar turnos con el fin de no dejar las oficinas desatendidas en ningún momento. En el caso de las actividades que no son teletrabajables, el director y el coordinador de unidad deberán reducir en un 50% la presencia de funcionarios estableciendo turnos alternos de un día para que haya equidad”, explicó la institución.