Sindicato pide al MEP suspender segundas pruebas nacionales por ‘falta de validez’

El MEP dio a conocer el pasado miércoles los resultados de las pruebas estandarizadas, pero no con puntajes, sino por niveles de desempeño, sin explicar los criterios de cada nivel. Las pruebas de abril se hicieron digitalmente en los centros educativos que tienen equipos y conectividad. Foto: Valeria Martínez

El Sindicato de Trabajadores de la Educación Costarricense (SEC) solicitó al Ministerio de Educación Pública (MEP) suspender las pruebas nacionales estandarizadas, previstas para octubre y noviembre, por considerar que carecen de base técnica y validez.

Según la organización, los resultados de la primera ronda de estas evaluaciones que el MEP dio a conocer el pasado miércoles confirman que las evaluaciones irrespetan las dimensiones técnico-científicas de la evaluación de los aprendizajes. Esos exámenes se aplicaron en abril a estudiantes de último año de escuela y colegio.

“Estas pruebas aplicadas a miles de estudiantes el semestre anterior carecen de sustento técnico y teórico, opinión que nunca fue contestada técnicamente por las autoridades del MEP o del Consejo Superior de Educación”, afirmó el presidente del SEC, Gilberth Díaz.

El representante gremial recordó que diferentes expertos han señalado las implicaciones de un proceso evaluativo estandarizado que no responde a modelos y teorías evaluativas reconocidas a nivel nacional e internacional.

“El MEP llega a conclusiones sin base técnica alguna, ubicando al estudiantado en tres grupos (básico, intermedio y avanzado), lo que generará una grave confusión para estudiantes, docentes y padres de familia, pues el ejemplo de esos tres niveles con colores del semáforo se presta para todo tipo de interpretaciones sin fundamento, y mucho menos permiten retroalimentar a los estudiantes y docentes para mejorar”, agregó el SEC.

De acuerdo con la información del Ministerio, cuatro de cada diez estudiantes de sexto grado están en un nivel básico; mientras que, entre los alumnos de último año de colegio, la cifra asciende a 5 de cada 10. No obstante, no se divulgaron los criterios para asignar cada una de esas categorías, por lo que los resultados no permiten conocer el estado de la educación nacional.

A las 8:37 a. m. de este viernes, mediante la oficina de prensa, La Nación solicitó al MEP una respuesta ante la petición del Sindicato. Al momento de la publicación no se había recibido una declaración.

Las próximas evaluaciones tienen un valor del 40% en la nota de los estudiantes de sexto grado, así como de undécimo año, en colegios académicos, y duodécimo, en técnicos. Para esas pruebas, las autoridades educativas descartaron dar temarios y en su lugar ofrecieron una guía que indica la cantidad de ítems a evaluar en cada materia y los aspectos que serán cuestionados.