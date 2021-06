“Ahora, estamos en el retorno a la actividad presencial de forma regular, segura y sana. Los chicos tienen que volver al colegio, es muy importante para ellos y a veces eso no se entiende. La escuela es el lugar sano y seguro donde menos contagios se producen, muchos menos que en hogares y mucho menos que en los hogares precarios. Es importante evitar el abandono escolar, millones de chicos no van volver a la escuela y, quienes no van a volver, son aquellos a los que más les hace falta la escuela; los de familias más empobrecidas.