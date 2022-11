MEP separa a docente por gritar a alumnos: ‘Aquí tienen un profesor con huevos’

Un profesor de educación musical del Colegio Técnico Profesional de Parrita, fue separado de su puesto luego que circulara en redes sociales un video donde se le oye gritar con lenguaje soez en el salón de clase para exigir respeto, mientras señalaba a uno de sus alumnos porque supuestamente haberle dicho “hijue...”.

El Ministerio de Educación Pública (MEP) confirmó que el video corresponde a hechos ocurridos el 7 de octubre y fue grabado por uno de los estudiantes que estaban en esa aula. El docente fue reubicado en la oficina de la supervisión del circuito 04 del Ministerio, mientras se realiza la investigación.

“Si no están acostumbrados a tener profesores con huevos, bienvenidos, tienen uno con huevos aquí parado con ustedes”, les grita el profesor a los alumnos.

Además, el MEP dijo que al estudiante al que el docente culpa por haberle dicho improperios, también se le inició un proceso de investigación apegado al Reglamento de Evaluación de los Aprendizajes para tener claro lo que ocurrió.

MEP investiga conducta de profesor en colegio de Parrita Docente reacciona con insultos y gritos a supuesta ofensa de alumno

Esta fue la discusión que ocurrió a gritos en el salón de clases del CTP de Parrita.

Docente: “Hágame el favor y a mí me respetan, es el segundo muchacho de octavo que a mí me dice hijue...”.

Alumno: “Pero quién le está diciendo nada. Yo no le estoy diciendo nada”

Docente: “Cállese, estoy hablando yo. Usted es el que me está diciendo hijue... a mí, así que haga silencio”.

Alumno: “A usted nadie le está diciendo nada”, repite varias veces el alumno.

Docente: “Bueno, entonces, a mí no me diga hijue... yo no le estoy diciendo a usted; bueno, así que haga silencio, porque yo lo vi donde usted dijo hijue..., yo lo vi”.

Alumno: “Nadie le está diciendo nada”.

Docente: " Y si no están acostumbrados a tener profesores con huevos, bienvenidos, tienen uno con huevos aquí parado con usted”.

Los alumnos del salón ríen nerviosos tras los gritos y evitan ver al docente.