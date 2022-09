MEP reubica a director agredido por alumno y suspende al estudiante 10 días

Director agredido y estudiante implicado en la agresión registrada en el Liceo Rodrigo Hernández, en Barva de Heredia, fueron sujetos de medidas por parte del Ministerio de Educación Pública (MEP).

En el caso del Mario Soto Quirós, jerarca del centro educativo, fue reubicado en otro puesto fuera de ese liceo. Entretanto, el estudiante fue suspendido por 10 días.

Estudiante golpea e insulta a director del liceo de Barva de Heredia

La información fue confirmada tanto por el funcionario como por la familia del adolescente involucrado.

Director y estudiante se vieron envueltos en un conflicto ocurrido el viernes 9 de setiembre dentro de la institución, pero que trascendió este martes 13 mediante un video que circuló en redes sociales, en el cual se ve cuando el joven golpea al director y lo ofende de palabra.

Las partes se lanzan acusaciones y ofrecen distintas versiones del origen de la agresión.

Según Pamela Céspedes, madre del alumno, el estudiante ya tenía problemas con el director por supuestos malos tratos de parte del funcionario hacia él. Inclusive, afirma, acudió a la Sala Constitucional para poner una queja.

En estado crítico menor de 16 años apuñalado en Liceo Monseñor Rubén Odio

Explicó que su hijo golpeó al director porque supuestamente él estaba acosando a su hermana, quien también está en ese mismo colegio y tiene 13 años. Lo anterior habría ocurrido ese mismo día durante la actividad de celebración del Día del Niño.

“Ella estaba con un disfraz en la actividad y él la acosó. En el gimnasio, el director estaba retando a mi hijo a pelear y él se salió de control. La que grabó el video es la secretaria del director. Hemos puesto la denuncia al Patronato (Nacional de la Infancia) por acoso del director, por lo ocurrido el viernes. Este señor busca que el problema sea uno, pero el problema es él, a mi hijo lo suspendieron 10 días por lo ocurrido”, comentó la madre.

El video de la agresión circuló en redes sociales. Captura de pantalla del video.

El Patronato Nacional de la Infancia (PANI) confirmó a este medio la presentación de la denuncia del supuesto acoso, pero, por tratarse de una menor de edad, no dio detalles de lo ocurrido.

‘Absolutamente falso’ Copiado!

Mario Soto, por su parte, afirmó que él y los funcionarios de ese centro educativo son las víctimas de este alumno. Según él, los tiene atemorizados.

Tras los hechos, dijo el funcionario, la Dirección Regional de Heredia del MEP le informó que sería reubicado y que el proceso para ese traslado ya dio inicio.

“Es como un castigo que me reubiquen, una humillación, yo siendo víctima. Es absolutamente falso que yo haya acosado a la niña. Si fuera así de que yo acosé a la hermana no justifica por qué, aparte de a mí, agredió a otros cuatro funcionarios”, expresó.

Soto confirmó además que este miércoles representantes del PANI llegaron al centro educativo a investigar el caso.

Riñas en centros educativos obligan al MEP a crear campaña 'Seamos paz'

De acuerdo con su versión, un profesor venía bajando del gimnasio al comedor y el alumno le dijo improperios. Como presenció la situación, añadió, procedió a pedirle al muchacho que no le faltara el respeto al docente.

“El alumno, quien está en quinto y es mayor de edad, empezó a lanzar improperios y me agrede físicamente. Yo me voy caminando hacia mi oficina, pero este muchacho agredió a una funcionaria que es la que está grabando el video, la empujó. Me voy a la oficina, entro junto con dos oficinistas y esa profesora y el muchacho intentó ingresar y forcejeó para abrir la puerta y, como no pudo entrar, lanzó piedras”, relató.

Después, según él, el estudiante se fue a un aula donde estaba otro profesor, de apellido Víquez, tiró todos los pupitres y lo golpeó en la boca.

Explicó que los cinco funcionarios pusieron la denuncia ante el Juzgado Contravencional de Heredia y que pidieron una medida cautelar para que el estudiante no se les acerque.

Incluso, informó el director, el desfile que estaba previsto para este jueves por las actividades de Independencia, fue cancelado “para salvaguardar la integridad de los funcionarios”.

“Los profesores están atemorizados. Es un castigo que lo reubiquen a uno; con la población estudiantil, estamos con mucha preocupación. Nunca he sido sancionado ni acusado de acoso sexual”, aseguró el funcionario.

Se hicieron consultas al Ministerio de Educación Pública (MEP) sobre el caso y el historial del docente, pero insistieron en que todo era parte de una investigación en curso.