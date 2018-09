– Yo pedí someter a revisión las prácticas que van a ser útiles de aquí en adelante, se publicaron todas las prácticas anteriores para la valoración de todas las partes. Se generó una crítica hacia el sistema de educación de Estudios Sociales. Algunas personas mencionan que el defecto no es necesariamente únicamente en las prácticas, si no en la propia formación universitaria y, evidentemente, ha habido un debate que a mí me ha parecido, le he prestado atención y ha enriquecido la visión del MEP respecto a las prácticas.