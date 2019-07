“Sí envié el audio, pero uno lo dice en tono de vacilón y de chingue. Estábamos hablando de Albino (Vargas, secretario general de la ANEP), solamente que el compañero no se qué le pasó. Es en son de chingue, era personal entre una persona y otra. Si eso fuera cierto, primero sería una información que no se podría revelar y segundo, diay, ya ahorita no estuviera aquí en Heredia, estaría incluso en Guápiles porque nosotros dentro del movimiento necesitamos una donación de ¢15.000 para una gira informativa. La información que viene dentro del audio es falsa”, dijo el estudiante del Liceo de Heredia.