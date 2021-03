“A mí me tienta también reflejar mis dolores, creo que la idea que ha traído don Guillermo a la mesa de reflejar lo que más le duele, es muy tentador. Creo que también Leonardo ha recorrido parte de sus dolores cuando hablaba de la posibilidad efectiva y real de que podamos perder avances (que ha tenido el sistema educativo) que dábamos por sólidos, a partir de una serie de crisis que concurren en este momento y si yo fuera a reflejar lo que más me duele pensando en como narro y como describo mi paso por el Ministerio de Educación, tendría que dedicar estos siete minutos a conversar sobre los dos millones de costarricenses que hemos dejado atrás (que no finalizaron el bachillerato) mientras decimos que no queremos dejar atrás a nadie, estas dos millones de personas forman parte de todas las familias, es un 40% de la población y lo voy a dejar aquí diciendo, ‘esto me duele’ “, expresó Mora.