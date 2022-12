Colegio Superior de Señoritas cobra ¢70.000 por uniformes y otros requisitos de ingreso

Un aluvión de críticas recibieron las autoridades del Colegio Superior de Señoritas al anunciar, en su página oficial de Facebook, los precios de los uniformes y otros requisitos para el ingreso en el 2023.

Por una blusa, los padres deben pagar ¢13.000, por la enagua, ¢14.000; la pañoleta cuesta ¢6.000; el cintillo, ¢2.000; medias ¢1.800. El uniforme de educación física tiene un valor de ¢14.000; mientras que por el cuaderno de comunicaciones hay que pagar ¢7.000 y por el alquiler del locker, ¢12.000.

En otras palabras, para poder ingresar al centro educativo, los padres de cada alumna deben desembolsar ¢69.800, sin contar los útiles escolares.

Consejo Superior de Educación discute cambiar el uniforme de escuela por uno ‘más relajado’

Los padres se quejaron en dicha publicación de los altos precios, ya que, por ejemplo, solo el cuaderno de comunicaciones subió de ¢3.000 a ¢7.000 de un año a otro. Debido a las críticas de los padres, la institución borró la publicación sin embargo, en otros posteos los padres se siguieron quejando del precio.

“Los precios ya los publicaron y están carísimos comparados a este año. El cuaderno de comunicaciones sale en ¢7.000″, reclamó una madre.

“Pagar la libreta de ¢7.000 era requisito para poder matricular o es que van a devolver plata. Realmente un abuso por parte de la Junta (Administrativa), cuántos padres no tienen para pagar y tienen que ver de dónde sacan para q las chicas asistan aquí “, crítico otra.

Algunos ofrecen los uniformes usados a precios bajos para ayudar a los padres de familia con el gasto.

“Revendo uniforme en buen estado: tres enaguas y tres camisas talla M, ¢15 mil.Es para una joven delgada”, se indica en otra de las respuestas a la comunicación de los precios.

La Nación se contactó con la Junta de Educación del centro educativo pero la secretaria dijo que ella no podía dar declaraciones y que se debía pedir una cita con el presidente de la Junta Administrativa.

No es requisito

El Ministerio de Educación Pública (MEP) está enterado de los costos para ingresar al Colegio Superior de Señoritas.

Ante consultas de este medio, informó de que no avala ni regula lo relacionado con la venta de uniformes, ni publicaciones de precios que realicen los centros educativos. No obstante, aclaró que adquirir uniformes, útiles o cualquier otro bien a un comercio determinado o persona específica, no es un requisito para realizar los procesos de matrícula o cursar estudios en un centro educativo público.

Precios

“Lo que sí es competencia del MEP, es exigir, en el caso de los uniformes, que el mismo cumpla con los requisitos o características establecidas por la institución, independientemente de su forma de adquisición lícita y posible”, manifestó

Agregó que un centro educativo puede poseer un uniforme diferente al de las demás instituciones educativas y lo usual, en la práctica, es que sea la Junta de Educación de cada centro educativo la que se encargue de la venta de las prendas e insignias

“Si por las características propias del uniforme su adquisición puede realizarse en un lugar que resulte más cómodo, no existe ningún impedimento legal para que los padres y madres de familia puedan obtenerlo; además, bajo ninguna circunstancia podría supeditarse el derecho a la educación a la compra de un uniforme en determinado lugar”, afirmó el MEP.

Recordó que el ordenamiento jurídico y la jurisprudencia de la Sala Constitucional han establecido que la educación constituye un derecho humano fundamental y en consecuencia, el Estado costarricense está en la obligación de brindarla en la forma más amplia y adecuada posible.