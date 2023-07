Chat GPT: Profesor anuló examen a estudiantes en curso de UCR por mal uso de esta herramienta

Melvin Campos, profesor de Humanidades de la Universidad de Costa Rica (UCR), reprobó a 18 estudiantes por utilizar Inteligencia Artificial (IA) al responder dos preguntas de desarrollo sobre temas vistos en el curso.

La situación levantó polémica y un debate en redes sociales, pues por medio de esas plataformas Campos contó lo sucedido.

“Tras el enojo apocalíptico que me dio, me serené, hice caso a don Quijote y opté por la piedad: por ser adolescentes de primer ingreso y por ser su primera falta, decidí no abrirles el proceso disciplinario a los infractores y solamente les puse un cero en mi materia.Por desgracia, no dudo que vendrán expulsiones que sentarán un precedente”, dijo Campos en Facebook.

LEA MÁS: ChatGPT: Los vacíos que esta inteligencia artificial -todavía- no suple

Según el educador, cuando un estudiante utiliza el ChatGPT “es bastante fácil de reconocer” y por eso se dio cuenta de lo que supuestamente los estudiantes hicieron.

“Para que se hagan una idea, una de las cinco lA que utilicé yo para detectar el fraude pertenece justamente a OpenAl, la firma creadora de ChatGPT, pues, para evitar el mal uso de la lA, la propia empresa sacó una herramienta que detecta el fraude”, indicó.

La Nación contactó a Campos para conocer más detalles de la situación dado el debate generado.

El docente aclaró primero que a pesar de que los alumnos perdieron la prueba, no perdieron el curso.

“A todos les puse cero en esa evaluación pero todos aprendieron de su error, se disculparon y todos aprobaron el curso, algunos con notas de 9,5. De hecho, me encantó justamente esa parte del aprendizaje: entendieron por qué estaba mal lo que hicieron, se arrepintieron y demostraron una estatura ética valiosa para la UCR”, expresó a este diario el profesor.

¿Qué es ChatGPT?

El docente asegura que, por lo menos en su clase, queda prohibido el uso de la aplicación, pues para su criterio no se aseguran el aprendizaje al utilizar esas herramientas.

“Y es que las IA son inútiles en cierto tipo de aprendizaje. En un curso de diseño gráfico básico, sobre distribución de volúmenes, orden en una página, selección de paletas de colores y similares, si un estudiante presenta un trabajo hecho en IA, entonces no lo está diseñando él. El estudiante no está aprendiendo los principios que debe aprender para ser diseñador en el futuro. Si queremos que aprendan a diseñar, ellos deben hacer el diseño, no copiarlo de una IA. Así de simple”, insistió Campos.

Estudiantes de la UCR utilizaron IA para desarrollar pruebas de Humanidades. Foto: Rafael Pacheco (Rafael Pacheco Granados)

Especialistas en educación, inteligencia artificial y empresas informáticas en la universidad Texas Tech, habían indicado que a ellos no les preocupa que los estudiantes utilicen esta inteligencia artificial en sus cursos o tareas, pues no hay forma de evitarlo.

“En mis clases abiertamente me han preguntado si pueden usar ChatGPT para una tarea y yo por supuesto les digo que sí. Siempre y cuando entiendan lo que hacen, lo puedan explicar y sean responsables de lo que ponen. Yo personalmente no lo veo diferente de pedirle ayuda a un hermano, a un amigo o compañero”, manifestó Juan Carlos Rojas, profesor de computación de esa universidad.

Con ChatGPT hay que saber qué preguntar y qué datos darle. Cuanto más elaborado sea el enunciado de la petición, mejor será la respuesta, pero se debe tener cierto nivel de conocimiento para desarrollar el enunciado.

LEA MÁS: Chat GPT: Los estudiantes van a usarlo de todas formas, debemos sacarle provecho