BN desmiente supuesta restricción a matrícula en liceo de Grecia

El Banco Nacional (BN) desmintió este jueves que le haya restringido al Ministerio de Educación Pública (MEP) la matrícula de estudiantes en el Liceo Puente de Piedra de Grecia, el cual opera en instalaciones construidas con un fideicomiso administrado por el BN.

Según reportó el medio CRHoy, la directora del colegio, Lilliam Callejas, y la Unidad Supervisora del MEP argumentaron no podían matricular a estudiantes con notas bajas debido a que el fideicomiso imponía un límite en la cantidad de colegiales que podían admitir.

Los inconvenientes comenzaron luego de que Callejas decidió que los estudiantes que fueron a convocatoria en 2022, y obtuvieron las notas más bajas, no podrían matricular en el 2023. Decenas de jóvenes quedaron por fuera del sistema educativo, al disminuir el cupo de 700 a 560 colegiales.

La funcionaria justificó, en una publicación del 17 de febrero en el Facebook del centro educativo, que “el fideicomiso (administrado por el BN) dio la orden de bajar la matrícula a 560 estudiantes”.

“Todo el personal sabía que fue una decisión del fideicomiso, no de la directora”, dijo.

Sin embargo, ante una consulta de La Nación, el BN refutó dicha afirmación.

“El fideicomiso construyó el colegio y lo alquila al MEP, y es dicho ministerio el que decide en qué forma lo utiliza u ocupa. Con relación al número de estudiantes matriculados, el banco no tiene injerencia en ese tipo de aspectos”, expuso la entidad financiera.

MEP aumentará alumnos por aula para reducir gasto

En la publicación de Facebook, el Liceo Puente de Piedra adjuntó un oficio del 16 de febrero firmado por Luis Alejandro Granados, arquitecto de la Unidad Supervisora del Fideicomiso por parte del MEP.

En el documento, el funcionario aseguró que las aulas tienen un cupo máximo de 28 estudiantes, de acuerdo con la normativa vigente, y que de superar esa capacidad, el centro educativo “podría afectar los alcances y criterio contractuales establecidos por daños a la infraestructura”.

No obstante, el oficio firmado por Granados no establecía qué criterios debían utilizarse para elegir cuáles estudiantes matricular y cuáles no.

Según los padres de los jóvenes afectados, fue la directora del colegio la que decidió que serían los de notas más bajas los que quedarían por fuera. Ellos estiman que al menos 70 colegiales fueron excluidos.

Los padres acudieron a la Supervisión de Grecia y a la Dirección Regional de Alajuela en busca de ayuda; no obstante, ahí les dijeron que debían ir al colegio y exigir la matrícula de sus hijos.

La Nación contactó con el departamento de prensa del MEP con el objetivo de conocer qué criterios toman en cuenta los centros educativos para decidir cuáles estudiantes admite y cuáles no, cuando hay un cupo limitado. Hasta el momento, no se ha recibido una respuesta.

MEP es incapaz de atender necesidades de infraestructura educativa, dice Contraloría

En una nueva publicación en el Facebook del colegio, realizada la noche del lunes, la directora admitió que “el director regional dio la orden de matricular a los estudiantes que quedan pendientes de matrícula, pero no dice en dónde los voy a meter y en qué pupitre los voy a sentar, pues ya no hay aulas ni mobiliario”.