¿Dónde se saca la hoja de delincuencia?

Conozca cómo solicitar la hoja de delincuencia digital en Costa Rica desde la página web o la app del Poder Judicial, sin filas y con entrega en PDF con firma digital

Por Silvia Ureña Corrales
La hoja de delincuencia puede solicitarse en línea o por app. El documento se envía en PDF con firma digital y notificación por SMS o correo.







Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

