¿Dónde se saca la hoja de delincuencia?

La hoja de delincuencia puede solicitarse en línea o por app. El documento se envía en PDF con firma digital y notificación por SMS o correo.

El Poder Judicial permite solicitar la hoja de delincuencia en formato digital mediante el Sistema de Gestión en Línea, sin necesidad de hacer filas ni trasladarse a oficinas. El trámite se realiza por medio de la página web oficial o la aplicación móvil institucional.

Este servicio está disponible para personas físicas que cuenten con usuario y contraseña habilitados en cualquier despacho judicial del país.

La hoja de delincuencia electrónica se tramita desde el Sistema de Gestión en Línea. La persona usuaria debe gestionar por única vez un usuario y una contraseña en la oficina judicial más cercana, para lo cual presenta su cédula de identidad.

Quienes cuenten con firma digital también pueden utilizarla para acceder al sistema.

El Poder Judicial recordó que las credenciales son de uso exclusivo de la persona solicitante y no deben compartirse, con el fin de garantizar la seguridad del servicio.

Solicitud por página web

El trámite se realiza desde el sitio oficial del Poder Judicial: https://pj.poder-judicial.go.cr.

Al ingresar, la persona debe seleccionar la opción Trámites en Línea, luego dirigirse al apartado Personas Físicas y escoger Solicitud Hoja de Delincuencia.

Posteriormente, al elegir Hoja de Delincuencia Electrónica, el sistema solicita el usuario y contraseña. Dentro de la plataforma se selecciona la opción Servicios y luego Hoja de Delincuencia Electrónica.

La persona debe completar los datos requeridos e indicar un número de celular o correo electrónico para recibir el documento. Tras registrar la solicitud, el sistema envía un código que confirma el trámite.

Cuando la hoja de delincuencia está lista, la persona recibe una notificación por mensaje de texto o correo electrónico. El documento se remite en formato PDF con firma digital de la jefatura del Registro Judicial, lo que garantiza su autenticidad.

Solicitud desde la aplicación móvil

La app Poder Judicial está disponible para sistemas Android y iOS.

Para utilizarla, la persona debe ingresar con el usuario y la contraseña previamente habilitados en un despacho judicial.

Dentro de la aplicación se selecciona Hoja de Delincuencia y luego Hoja de Delincuencia Electrónica. El sistema solicita completar la información y elegir el medio de notificación, ya sea mensaje de texto o correo electrónico.

El Poder Judicial recomendó verificar que los datos de contacto estén correctos para evitar retrasos en la entrega del documento.

Ante dudas, la institución habilitó la línea gratuita 800-800-3000 para brindar orientación sobre el trámite.

La digitalización de este servicio busca facilitar el acceso a documentos oficiales y reducir la necesidad de desplazamientos a oficinas judiciales.