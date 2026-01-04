El País

Don Gato, el adulto mayor que alimenta a los felinos abandonados de San José, enfrenta compleja situación

A sus 67 años, José Vargas es un trabajador independiente que invierte todo lo que gana en comida y medicamentos para gatos abandonados. Realiza en solitario su misión de ayudar a los animales

EscucharEscuchar
Por Fernanda Matarrita Chaves
José Vargas ( Don Gato )
José Vargas, conocido como don Gato, dedica su vida a ayudar y a alimentar a gatitos abandonados. (Alonso Tenorio/Atenorio)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Don GatoGatos abandonadosJosé Vargas
Fernanda Matarrita Chaves

Fernanda Matarrita Chaves

Periodista de Educación con experiencia en temas de niñez, salud y DDHH. Licenciada en Comunicación de Mercadeo. Ganó el Premio nacional al mejor contenido sobre Niñez y Adolescencia del CNNA y UNICEF en el 2022 y el 2021. Recibió el Premio regional y del Caribe de Periodismo de Salud de Fedefarma 2022. Redactora del año La Nación 2021.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.