El País

Don Erasmo cursa sexto a los 90 años y doña Fátima, sétimo a los 51. Él saca 95 en Matemáticas, ella quiere ser abogada y ambos se ven en los recreos

Ni las voces más negativas, ni las dificultades que ha enfrentado en su proceso frenan la motivación de Fátima García Reyes, quien cursa sétimo año e inspiró a su esposo, Don Erasmo, a culminar la primaria: él anhela su graduación

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Por Fernanda Matarrita Chaves
Don Erasmo, de 90 años, y doña Fátina, de 51, demuestran que para el estudio y la realización personal no hay edad. Él cursa sexto grado y ella sétimo año.
Don Erasmo, de 90 años, y doña Fátina, de 51, demuestran que para el estudio y la realización personal no hay edad. Él cursa sexto grado y ella sétimo año. (Cortesía para LN/Cortesía para LN)







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Fernanda Matarrita Chaves

Fernanda Matarrita Chaves

Periodista de Educación con experiencia en temas de niñez, salud y DDHH. Licenciada en Comunicación de Mercadeo. Ganó el Premio nacional al mejor contenido sobre Niñez y Adolescencia del CNNA y UNICEF en el 2022 y el 2021. Recibió el Premio regional y del Caribe de Periodismo de Salud de Fedefarma 2022. Redactora del año La Nación 2021.

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