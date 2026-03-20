Tribunal del Servicio Civil anula despido de jefa de Talento Humano del MEP

En setiembre del 2025, el MEP suspendió con goce de salario a cinco funcionarios por los supuestos pagos millonarios indebidos.

Yaxinia Díaz Mendoza, directora de la Dirección de Gestión del Talento Humano (DGTH) del Ministerio de Educación Pública (MEP), recuperará su puesto luego de ser despedida sin responsabilidad patronal por el MEP el 8 de diciembre. El Tribunal del Servicio Civil anuló el despido el 19 de marzo.

Desde setiembre, Díaz fue suspendida, junto a otros cuatro funcionarios, con goce de salario por supuestos pagos millonarios indebidos.

Cuando se consultó a la funcionaria sobre la resolución del tribunal, ella se abstuvo de dar declaraciones; sin embargo, remitió a su abogado Pablo Zúñiga, quien confirmó la información.

El despido ocurrió, indica el abogado, luego de que se integrara un órgano investigador ad hoc, conformado por “altos funcionarios” del Ministerio de la Presidencia, Ministerio de Planificación Nacional y Ministerio de Agricultura, el cual emitió un informe el 14 de agosto del 2025 recomendando el despido sin responsabilidad de la funcionaria, el mismo fue acogido por el ministro Leonardo Sánchez Hernández, en diciembre.

“La decisión de despido fue apelada por la funcionaria ante el Tribunal del Servicio Civil y este órgano - independiente de las autoridades políticas -, estableció que no se demostró la existencia de la falta grave acusada, por lo que este 19 de marzo anuló la resolución de despido y, por consecuencia, la funcionaria Díaz Mendoza mantiene su puesto en propiedad como Directora de Talento Humano del MEP, puesto que ejerce desde el año 2014″, indicó el defensor.

30 días de suspensión

En la resolución del Tribunal de Servicio Civil, se impuso una suspensión de treinta días sin goce de salario a la funcionaria; según el abogado, esto se debe a una falta menor por ausencia de supervisión adecuada y de mecanismo de documentación en procedimientos administrativos.

La suspensión será recurrida mediante una medida cautelar ante el Tribunal Contencioso Administrativo.

La Nación consultó al MEP sobre este caso y qué ocurrirá con los otros funcionarios suspendidos; no obstante, al cierre de esta nota no se obtuvo respuesta.

El caso

En setiembre del 2025, el MEP suspendió con goce de salario a cinco funcionarios, a quienes además les inició un procedimiento administrativo sancionador de despido sin responsabilidad.

Meses atrás, La Nación tuvo acceso a la Resolución MEP–1979-2025 en la que se detalla lo sucedido con los cinco funcionarios que laboran para la Dirección de Gestión del Talento Humano.

A ellos se les investiga por los supuestos actos y trámites asociados a la planificación, ejecución, depósito y posteriores acciones de pago o de cobro de acreditaciones que no corresponden de alta cuantía, o sumas giradas de más que recibieron seis personas funcionarias del Ministerio en marzo 2025.

Esto ocurrió en el contexto de los ajustes o pruebas realizados por la DGTH a la Herramienta de Fase 3 del Sistema INTEGRA II.