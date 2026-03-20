El País

Tribunal del Servicio Civil anula despido de jefa de Talento Humano del MEP

Directora de Gestión del Talento Humano fue despedida sin responsabilidad patronal el 8 de diciembre

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Por Fernanda Matarrita Chaves
Logo del Ministerio de Educación Pública (MEP) en la pared principal de su sede central, acompañado de elementos decorativos naturales.
En setiembre del 2025, el MEP suspendió con goce de salario a cinco funcionarios por los supuestos pagos millonarios indebidos. (Jose Cordero/José Cordero)







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Fernanda Matarrita Chaves

Fernanda Matarrita Chaves

Periodista de Educación con experiencia en temas de niñez, salud y DDHH. Licenciada en Comunicación de Mercadeo. Ganó el Premio nacional al mejor contenido sobre Niñez y Adolescencia del CNNA y UNICEF en el 2022 y el 2021. Recibió el Premio regional y del Caribe de Periodismo de Salud de Fedefarma 2022. Redactora del año La Nación 2021.

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