Desigualdad en las aulas: 1.178 escuelas no imparten todas las materias complementarias

Una auditoría interna del MEP reveló la brecha que existe en las escuelas públicas, en las que los estudiantes no reciben el programa completo y están excluidos de asignaturas complementarias.

Una auditoría interna del Ministerio de Educación Pública (MEP) reveló las desigualdades que existen en las escuelas públicas. Tras hacer una revisión, concluyeron que, de las 3.665 instituciones que funcionaban en el 2024, 1.178 no ofrecían asignaturas complementarias, el 32% del total. El informe fue presentado recientemente y concluye que el MEP no cumple con la ley fundamental de educación.

Las materias complementarias mencionadas en el documento son: Música, Artes Plásticas, Artes Industriales, Educación Física y Educación para el Hogar, asignaturas incorporadas desde 1997 en el plan de estudios, para incentivar el desarrollo integral de los estudiantes.

Además de las 1.178 escuelas sin asignaturas complementarias, otras “2.487 evidencian una baja cobertura en promedio, condición que impacta directamente en el desarrollo educativo integral de la población estudiantil”, concluyó la auditoría. Esto último significa que ofrecen al menos una lección de las materias especiales.

El informe revisó el accionar del Departamento de I y II Ciclo de la Dirección de Desarrollo Curricular del MEP, que se encarga de diseñar y evaluar los planes y programas relacionados con el servicio de las asignaturas complementarias de primaria.

Los hallazgos de la auditoría, además de evidenciar la desigualdad en la cobertura de asignaturas complementarias, también demuestran una ausencia de propuestas para actualizar los programas de estudio de I y II ciclos y la carencia de instrumentos formales para el seguimiento y evaluación de los programas de estudio de las materias especiales de primaria, entre otros.

¿Por qué se imparten las asignaturas complementarias?

La auditoría señala que el Plan de estudios de I y II ciclos, aprobado hace casi tres décadas por el Consejo Superior de Educación (CSE), incluyó asignaturas complementarias para impulsar el desarrollo del estudiantado.

Por ejemplo, las clases de Educación Física promueven hábitos saludables, una mejora en la coordinación motora y el bienestar físico y mental.

En cuanto a Educación Musical, esta asignatura estimula la creatividad, la concentración y la expresión emocional; mientras que las Artes Plásticas fomentan la imaginación, la motricidad fina y la apreciación artística.

Al recibir Artes Industriales el alumno desarrolla habilidades manuales, pensamiento lógico y vocacional. Mientras que con Educación para el Hogar se aprenden habilidades prácticas, les promueve la autonomía y la responsabilidad.

Las asignaturas complementarias fueron implementadas para incentivar el desarrollo integral de los escolares. Para el 2024, un 32% de los estudiantes de primaria no recibían ni siquiera una materia de estas. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

¿A qué se debe la desigualdad y qué hará el MEP para cerrar la brecha?

La Nación envió consultas al MEP el 17 de febrero para conocer si para este 2026 habrá una mejora en la cobertura de estas asignaturas complementarias y qué hará el Ministerio de Educación para cerrar esta brecha; no obstante, al cierre de esta nota no se obtuvo respuesta.

En la conclusión del documento de auditoría, se señala que se desconocen las razones exactas de la baja cobertura en estas materias, lo que impide definir medidas correctivas para solventar la problemática.

“El MEP no cuenta con datos y registros estadísticos que permitan identificar las principales causas de la falta de cobertura por materia complementaria y por centro educativo (...)”, se señala.

Asimismo, expone que el departamento de I y II Ciclo no cumple con la normativa para la actualización con las propuestas de seguimiento y evaluación de los programas de estudio del servicio de las asignaturas complementarias.

El informe realizado durante todo el 2024, y publicado en enero del 2026, señaló que en 10 años las asignaturas de Educación Física, Educación Musical, Artes Plásticas y Educación para el Hogar no se han actualizado.

El único programa de estudio actualizado fue Artes Industriales, en junio del 2024, agregaron.

Estudiantes excluidos de materias esenciales

A finales del 2024, el cuarto Informe de Índice de Competitividad Nacional (ICN) reveló que 373.500 escolares el plan de estudios completo de 11 materias.

Las asignaturas que contempla el programa íntegro, aprobado por el CSE en 1997, son: Matemáticas, Educación Científica, Estudios Sociales, Español, Lengua Extranjera (inglés, francés y otras), Informática, Educación Física, Educación Musical, Artes Plásticas, Educación Religiosa, Educación para el Hogar/Artes Industriales (esta se toma como una sola).

“Solo el 17% de los 450.000 estudiantes (73.500) que estuvieron matriculados en educación primaria (en el 2023) recibieron la oferta completa de la malla curricular, estando muy concentrados en la Gran Área Metropolitana (GAM)”, precisó el documento que mide y promueve la competitividad de 82 cantones constituidos al momento de la investigación.

En esa ocasión, Rocío Solís Gamboa, quien fue viceministra de Educación durante los primeros tres meses del gobierno de Rodrigo Chaves, consideró que, debido a los recortes de presupuesto en el MEP, no se pueden contratar profesores para impartir materias complementarias como Educación Musical, Artes Plásticas, Educación Física, Educación para el Hogar, entre otras, y que por eso las escuelas “no están completas”.

El informe del ICN expuso que en el 2024 hubo 17 cantones en los que ningún escolar recibía el currículo completo. Se trata de Aserrí, Alajuelita, Turrubares, Upala, Los Chiles, Guatuso y Río Cuarto. La lista la completan Bagaces, Carrillo, Nandayure, La Cruz, Hojancha, Esparza, Quepos, Parrita, Garabito y Matina.