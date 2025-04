Descubren dos salamandras únicas en Talamanca: una es tan pequeña que mide menos de 3 cm

Las montañas altas de Talamanca son el hogar de dos nuevas especies de salamandras. Investigaciones de la Universidad de Costa Rica (UCR) las identificaron luego de varias investigaciones.

Sus nombres son Bolitoglossa chiquitica y Bolitoglossa silentium. Se trata de especies raras, ya que solo se conocen cuatro individuos de B. chiquitica y dos de B. silentium. Sus hallazgos fueron reportados en la revista Zootaxa.

El género Bolitoglossa incluye 142 especies de salamandras relacionadas, distribuidas desde México hasta Brasil. Erick Arias, uno de los investigadores, comentó que estos animales no poseen pulmones, respiran a través de la piel. Además, no tienen etapa de renacuajo, porque ponen huevos y de ahí sale una salamandra completamente desarrollada.

La B. chiquitica es la salamandra Bolitoglossa más pequeña de todas las Bolitoglossa conocidas. Los machos adultos miden apenas 27 mm de la boca al ano, una medida muy pequeña para un animal vertebrado.

Este tipo de estudios ayudan a determinar cómo está el ecosistema y las posibles amenazas.

“Todo el mundo sabe que Talamanca es un lugar sumamente diverso, pero si no tenemos los datos, si no tenemos la cantidad de especies que hay ahí, es complejo poder determinar qué podría pasar en ciertos escenarios de pérdida de diversidad. ¿Qué pasa si talamos el bosque?, ¿qué va a pasar con el calentamiento?”.

La Bolitoglossa chiquitica es la salamandra Bolitoglossa más pequeña de todas las Bolitoglossa conocidas en el país, mide 27 mm de la boca al ano. En esta imagen aparece tanto de frente como de espaldas. (Universidad de Costa Rica/Universidad de Costa Rica)

¿Cómo se identificaron estas especies?

En Costa Rica hay 58 especies de salamandras, 40 son endémicas y no se encuentran en otra parte del mundo. No obstante, no es tan fácil identificar una nueva especie y distinguirla de las ya existentes.

Este proceso normalmente toma años. Para poner un ejemplo, la B. silentium fue vista por primera vez en 2007 y la B. chiquitica en 2013. Sin embargo, se identificaron y bautizaron en 2024.

El primer paso consistió en hacer varias expediciones a varios cerros de Talamanca en busca de especies que fueran diferentes.

Cuando los científicos encuentraban a una salamandra le practicaban una eutanasia con pequeñas gotas de anestesia sobre la piel. Luego de eso la trasladaban al Museo de Zoología.

Este procedimiento es necesario para la investigación porque permite recolectar el material para hacer los análisis que brindan información sobre las especies. Para ello, se contaba con los debidos permisos de recolección que les brinda el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac).

Luego, guardan en alcohol un pedazo de la cola o el hígado que será utilizado para el análisis genético. El resto del animal se conserva en alcohol de 70 grados en el Museo de Zoología.

Arias explicó que el análisis genético consiste en extraer el ADN del trozo de cola o hígado y analizar gen por gen. Esto se hace para comparar con la información genética de especies similares para determinar si hay cambios.

Para ello, debieron hacer nuevas expediciones en busca de salamandras similares. Los científicos viajaron al Cerro Echandi (para B. silentium) y a Cerro Fábregas en Panamá (para B. chiquitica). En ese viaje tomaron muestras de otros individuos, tomaron su genética y la compararon con las de las Bolitoglossa recién encontradas en ese momento.

De esta forma se comprobaron dos nuevas especies no solo para Costa Rica, también para el mundo científico.