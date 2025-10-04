El País

Descubren daños prematuros en carreteras con menos de dos años de haberse intervenido

Tres carreteras nacionales presentan desgastes y grietas en pavimentos recién colocados

Por Patricia Recio
El Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (Lanamme) descubrió daños y deterioros prematuros en tres carreteras nacionales atendidas hace menos de dos años mediante contratos de conservación del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi).
Un tramo de la ruta 1 en Puntarenas, fue parte de la evaluación que arrojó deterioros y deficiencias en las obras ejecutadas. (Lanamme/Lanamme)







