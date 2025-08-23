El País

Derecho de Respuesta: Municipalidad de San José no aceptó obras inconclusas en bulevar de avenida central

Esta publicación se realiza en atención al ejercicio del derecho de rectificación o respuesta

Por Michael Martínez y Carmen Edgell

La Municipalidad de San José no aceptó obras inconclusas en bulevar de avenida. El titular omite la figura legal consignada al periodista en la respuesta enviada que está regulada en la Ley General de contratación Pública #9986 y su reglamento que se define como “Recepción Provisional”. Dicha figura legal tiene como objetivo constatar que la obra se encuentre en un nivel aceptable de avance.








