Dejar el hogar para sanar el corazón: la historia de Azeneth, una niña de un año

La pequeña y su mamá se hospedan gratuitamente en una casa en San José que las acoge mientras la niña se recupera de una cirugía que le promete tener una vida normal

Por Fernanda Matarrita Chaves
Maureen y su bebé Azeneth están hospedadas en la Casa Ronald McDonald, en barrio Don Bosco, mientras la pequeña se termina de recuperar de una cirugía de corazón.
Maureen y su bebé Azeneth están hospedadas en la Casa Ronald McDonald, en barrio Don Bosco, mientras la pequeña se termina de recuperar de una cirugía de corazón. (Fernanda Matarrita para La Nación/Fernanda Matarrita para La Nación)







