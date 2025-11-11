El País

Defensoría hace un llamado a candidatos presidenciales 2026 para atender retrocesos en derechos humanos

Ente defensor señaló que el próximo Gobierno debe comprometerse con la defensa de los derechos humanos de la población

Por Cristian Mora
Defensoría de los Habitantes
Angie Cruickshank, Defensora de los Habitantes, instó a las candidaturas presidenciales y legislativas a priorizar la protección de derechos humanos durante el próximo periodo de Gobierno. (A.Sandoval/Cortesía)







