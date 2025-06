¿Cuántas expropiaciones faltan en la punta sur de la ruta a San Carlos? Gobierno aún no posee todos los terrenos para obra que recibió orden de inicio en mayo

La punta sur, ese tramo de 8,2 kilómetros de la nueva carretera a San Carlos entre Sifón de San Ramón y la salida a la Bernardo Soto, tiene pendientes al menos 14 terrenos que el Gobierno no ha terminado de expropiar.

El mes pasado, en ese sector, la Administración Chaves Robles realizó un acto que publicitó como el inicio de las obras de la vía a San Carlos; no obstante, los trabajos solo comenzaron en tres de las seis secciones en las que se dividieron las obras, precisamente porque no se cuenta con todos los predios requeridos.

Este viernes, la Asociación Pro Carretera a San Carlos reveló que un informe judicial detalla que al menos 99 terrenos que se requieren en ese trayecto se encuentran en vía judicial y, de estos, hay 14 expedientes que aún no han sido resueltos.

En tanto, entre los restantes, también hay propiedades que no han pasado a nombre del Estado oficialmente, pero en las que ya se cuenta con entrada en posesión voluntaria, lo que significa que los dueños otorgaron permiso para que inicien las obras, mientras se resuelven los procesos.

El mes pasado el Gobierno dio orden de inicio en la punta sur, pero las obras solo pueden realizarse en algunas de las secciones. (JOHN DURAN/John Durán)

En el caso de las 14 propiedades pendientes, las razones por las que no se han resuelto los procesos van desde depósitos de avalúos que no se han completado, notificaciones que no se han realizado y resoluciones de entrada en posesión pendientes de dictado en los juzgados.

El pasado 23 de mayo, durante la orden de inicio de las obras, la unidad ejecutora del proyecto reconoció que la estrategia de haber sacado a licitación del proyecto en dos lotes, que a su vez se dividieron en líneas de trabajo, obedeció a la disponibilidad de terrenos.

“Se hizo un análisis con el equipo del BID (Banco Interamericano de Desarrollo), porque uno de los requisitos era tener la disponibilidad de los predios, en donde logramos identificar que en razón de la conectividad que hay con las rutas cantonales podíamos establecer unidades prediales constructivas”, explicó en esa oportunidad el encargado de ese ente, Mario Campos.

Las estimaciones del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) es que las secciones pendientes comiencen a construirse a finales de este año.

Las obras de la punta sur fueron adjudicadas a MECO por $199 millones. Pese a las expropiaciones pendientes, la promesa del Gobierno es que la totalidad del trayecto entre Sifón y la Bernardo Soto esté completo en 20 meses.

Las obras en la punta sur comenzaron "montaña adentro" según anunció el MOPT el mes pasado luego de anunciar el reinicio del proyecto de la vía a San Carlos. (JOHN DURAN/John Durán)

La punta sur comprende la última sección del proyecto de la carretera a San Carlos, el cual desde su origen se dividió en tres secciones. Actualmente solo se ha construido y puesto en servicio la punta norte que une La Abundancia de San Carlos con Florencia, esa sección se habilitó durante la pasada administración.

En el caso del tramo central, entre La Abundancia y Sifón, las obras quedaron en abandono desde el 2018, luego de que el entonces jerarca, Rodolfo Méndez, decidiera romper el contrato con la empresa a cargo, debido a los sobrecostos y atrasos que arrastraba el proyecto.

El MOPT sacó el año pasado una nueva licitación para dicho trayecto. El pasado 25 de abril, tras el cierre del plazo para recibir ofertas, se conoció que solo la empresa CHEC, que ejecuta actualmente la ampliación de la ruta 32, presentó una propuesta para completar el trayecto. Ese proceso actualmente se encuentra bajo revisión por parte del BID.