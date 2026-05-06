El País

¿Cuándo se celebra Corpus Christi en 2026 y qué significa esta antigua tradición católica?

La solemnidad del Cuerpo y la Sangre de Cristo volverá a mover celebraciones litúrgicas en parroquias y diócesis

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Por Jailine González Gómez
Este domingo se celebra la solemnidad de Corpus Christi.
Corpus Christi volverá a marcar una de las celebraciones más tradicionales del calendario católico, centrada en la eucaristía y las procesiones religiosas. (damianbs)







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Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Bachiller en Comunicación con énfasis en Periodismo por la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

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