El País

Cuando la inclusión en las aulas tiene buenas intenciones pero no funciona: Madre de trillizos con autismo narra su historia

Mientras el MEP habla de condiciones; madres y docentes relatan retos de inclusión educativa

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Por Fernanda Matarrita Chaves
Primer día de clases, inauguración del Curso Lectivo 2026
En pro de la inclusión, el MEP ha ido poco a poco cerrando aulas integradas para incluir en los grupos regulares a estudiantes con alguna condición o discapacidad, sin embargo, el proceso ha sido lento y no ha sido tan sencillo ni para las familias ni para la mayoría de docentes. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







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Inclusión en las aulasMEP
Fernanda Matarrita Chaves

Fernanda Matarrita Chaves

Periodista de Educación y Salud con experiencia en temas de niñez y DDHH. Licenciada en Comunicación de Mercadeo. Ganó el Premio nacional al mejor contenido sobre Niñez y Adolescencia del CNNA y UNICEF en el 2022 y el 2021. Recibió el Premio regional y del Caribe de Periodismo de Salud de Fedefarma 2022. Redactora del año La Nación 2021.

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