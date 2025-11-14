¿Cuándo finaliza el curso lectivo del 2025? Esta es la fecha que definió el MEP

El Ministerio de Educación Pública nos debe un plan concreto, constructivo y orientado a resultados. No uno destructivo.

El curso lectivo 2025 en Costa Rica concluirá el miércoles 10 de diciembre, según el Calendario Escolar publicado por el Ministerio de Educación Pública (MEP).

La cartera educativa también confirmó que los actos de graduación de los estudiantes se realizarán el jueves 11 y el viernes 12 de diciembre.

Estas fechas aplican para todas las instituciones públicas del país y forman parte de la planificación oficial de este año.

El calendario completo, que incluye los períodos de vacaciones, pruebas nacionales y otros eventos clave, puede consultarse directamente en el sitio web del MEP: https://calendario.mep.go.cr