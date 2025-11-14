El País

¿Cuándo finaliza el curso lectivo del 2025? Esta es la fecha que definió el MEP

El MEP confirmó el 10 de diciembre como el último día de clases y reservó el 11 y 12 para las graduaciones

Por Damián Arroyo C.
Logo del Ministerio de Educación Pública (MEP) en la pared principal de su sede central, acompañado de elementos decorativos naturales.
El Ministerio de Educación Pública nos debe un plan concreto, constructivo y orientado a resultados. No uno destructivo.







