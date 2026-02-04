El País

¿Cuándo es el Miércoles de Ceniza 2026? Así inicia la preparación para la Semana Santa

La Iglesia Católica dará inicio a la Cuaresma con una celebración clave del calendario litúrgico que marca el camino hacia la Semana Santa

Por Jailine González Gómez
El Miércoles de Ceniza abre el tiempo de Cuaresma en 2026. Este es su significado, su origen histórico y las fechas centrales de la Semana Santa. (Alonso Tenorio)







