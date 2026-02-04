¿Cuándo es el Miércoles de Ceniza 2026? Así inicia la preparación para la Semana Santa

El Miércoles de Ceniza abre el tiempo de Cuaresma en 2026. Este es su significado, su origen histórico y las fechas centrales de la Semana Santa.

La Iglesia Católica en Costa Rica se prepara para una de las celebraciones centrales de su calendario litúrgico: el Miércoles de Ceniza. Esta fecha señala el comienzo formal de la Cuaresma, un periodo de cuarenta días dedicado a la reflexión, la penitencia y la preparación espiritual previa a la Semana Santa.

A diferencia de festividades con fecha fija, el Miércoles de Ceniza cambia cada año. Su ubicación depende del cálculo de la Pascua, que se establece a partir del calendario lunar. El Domingo de Resurrección se define según la primera luna llena posterior al equinoccio de primavera en el hemisferio norte. A partir de ahí se cuentan los días de Cuaresma, sin incluir los domingos.

En 2026, este ajuste litúrgico hará que el Miércoles de Ceniza se celebre el 18 de febrero y que la Semana Santa se ubique entre finales de marzo y los primeros días de abril.

El origen del Miércoles de Ceniza

Según explica Vatican News, los primeros cristianos ya practicaban ayunos y actos de penitencia como preparación para la Pascua desde el siglo II. Inicialmente, estas prácticas duraban apenas dos días, pero con el paso del tiempo se extendieron hasta consolidar un periodo de cuarenta días.

En el año 325, el Concilio de Nicea reconoció formalmente esta preparación, inspirada en distintos relatos bíblicos. Entre ellos, los cuarenta días que Jesús pasó en el desierto, los cuarenta años del pueblo de Israel durante el éxodo y los ayunos prolongados de Moisés y Elías.

En sus orígenes, la Cuaresma comenzaba seis domingos antes de la Pascua. Sin embargo, como los domingos no se consideraban días de ayuno, en el siglo V se reorganizó el calendario. Más adelante, se decidió adelantar el inicio cuatro días, dando lugar al actual Miércoles de Ceniza.

Durante siglos, esta jornada también marcó el inicio de la penitencia pública para quienes habían cometido faltas graves dentro de la comunidad cristiana. Tras la imposición de la ceniza, estas personas realizaban actos visibles de penitencia y se reconciliaban el Jueves Santo. Aunque esa práctica desapareció hacia finales del primer milenio, se mantuvo el gesto simbólico de imponer la ceniza a todos los fieles.

Desde el siglo XII, la tradición establece que las cenizas se obtienen al quemar los ramos bendecidos en el Domingo de Ramos del año anterior.

El sentido de la Cuaresma hoy

La Cuaresma recuerda los cuarenta días de Jesús en el desierto y propone un tiempo de revisión personal. La tradición cristiana la articula en torno a tres prácticas: oración, ayuno y caridad.

El ayuno no se limita a la abstinencia alimentaria. Se interpreta como una renuncia a aquello que ocupa espacio, pero no sacia. La oración busca recuperar el silencio y la escucha. La caridad aparece como consecuencia de ese proceso interior, orientada al cuidado del otro.

Desde la pastoral contemporánea, este tiempo litúrgico se presenta como una invitación a replantear prioridades en medio del cansancio, la prisa y las exigencias cotidianas.

Fechas clave de la Semana Santa 2026

De acuerdo con el calendario litúrgico, estas serán las principales celebraciones de la Semana Santa en 2026: