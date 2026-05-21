El País

¿Cuándo es el Día del Padre en Costa Rica?

Cada año millones de familias celebran esta fecha, pero pocos conocen cómo surgió el Día del Padre y por qué Costa Rica lo festeja en junio

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Por Silvia Ureña Corrales
Costa Rica celebró el Día del Padre 2026 el 21 de junio, fecha vinculada con una tradición estadounidense.
Costa Rica celebró el Día del Padre 2026 el 21 de junio, fecha vinculada con una tradición estadounidense. (ChatGPT /Generada con IA)







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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