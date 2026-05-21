¿Cuándo es el Día del Padre en Costa Rica?

Costa Rica celebró el Día del Padre 2026 el 21 de junio, fecha vinculada con una tradición estadounidense.

El Día del Padre 2026 se celebra en Costa Rica el domingo 21 de junio, fecha que correspondió al tercer domingo de junio, según la tradición que siguen varios países de América.

La celebración nació en Estados Unidos en 1910, por iniciativa de Sonora Smart Dodd, una joven de Washington que propuso homenajear a su padre, Jackson Smart, un veterano de guerra que crio solo a sus seis hijos tras enviudar.

La primera conmemoración se realizó el 19 de junio de 1910, luego de que la Alianza Ministerial de Spokane eligió el tercer domingo de junio como fecha oficial.

El reconocimiento nacional llegó después. En 1966, el presidente Lyndon B. Johnson oficializó la festividad mediante un decreto. En 1972, Richard Nixon promulgó una ley permanente para institucionalizarla en Estados Unidos.

Con el tiempo, varios países adoptaron el tercer domingo de junio para celebrar a los padres. Sin embargo, otras naciones mantienen fechas distintas. España, por ejemplo, lo celebra el 19 de marzo, en coincidencia con el Día de San José.