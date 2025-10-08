El País

CrossFit: Defensoría alerta por ruido, vibraciones y su impacto en la salud de vecinos

Gimnasios con actividades intensas provocan molestias que, según la Defensoría, afectan el bienestar de los vecinos por falta de regulación adecuada

EscucharEscuchar
Por Damián Arroyo C.
La Defensoría urge crear normativa para mitigar las vibraciones de gimnasios que operan en barrios residenciales y afectan a vecinos.
La Defensoría urge crear normativa para mitigar las vibraciones de gimnasios que operan en barrios residenciales y afectan a vecinos. (Canva/Canva)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaCrossFitDefensoría de los HabitantesGrit BoxGimnasios
Damián Arroyo C.

Damián Arroyo C.

Editor de Inteligencia Artificial y periodista en La Nación desde 2007. Ha sido Jefe de producción audiovisual y fotografía, editor web y community manager. Se especializa en IA aplicada al periodismo. Licenciado en periodismo con énfasis en producción de medios, con estudios en producción audiovisual y gerencia de proyectos.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.