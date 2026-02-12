Coyote sorprende al recorrer el campus universitario de Sarapiquí

En el 2021, una manada de coyotes fue vista paseando por las instalaciones del TEC de Cartago.

Un visitante inesperado recorrió recientemente las áreas verdes del campus de Sarapiquí de la Universidad Nacional (UNA). Se trató de un coyote, una especie común en la zona cuyo comportamiento no representa riesgo para las personas, pero que no pasó desapercibido entre la comunidad universitaria.

Desde el año pasado, la presencia de fauna silvestre en zonas cercanas a centros poblados ha despertado curiosidad entre los habitantes, y este avistamiento se suma a esos encuentros cada vez más frecuentes.

El hecho fue captado en video por el informático Óscar Villalobos Villegas, según informó el departamento de prensa de la UNA en su sitio web.

Villalobos relató que el animal se desplazaba con tranquilidad por el campus y ya había sido visto en entornos rurales, conviviendo cerca del ganado y cazando pequeños animales como conejos de monte, gallinas y otras especies menores.

Ante la situación, Villalobos hizo un llamado a la comunidad universitaria y al público en general a no alimentar ni interactuar con la fauna silvestre, para evitar que se altere su comportamiento natural.

“Mantener la distancia, gestionar adecuadamente los residuos y respetar la vida silvestre es fundamental para una convivencia responsable”, recomendó.

Un coyote apareció deambulando en campus de la UNA

Por su parte, Angie Sánchez, bióloga del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), explicó que la riqueza natural del país favorece este tipo de encuentros.

“Vivimos en un país megadiverso, con una gran cantidad de especies silvestres distribuidas en todo el territorio nacional. Por eso, ver coyotes en distintos puntos no es extraño. Incluso, zonas como Sarapiquí forman parte de su hábitat natural, lo que hace que sus avistamientos puedan volverse cada vez más frecuentes”, indicó la experta.

Durante el periodo de la pandemia, en el 2021, se observaron coyotes en el campus del Instituto Tecnológico de Costa Rica, en Cartago.