El País

Coyote sorprende al recorrer el campus universitario de Sarapiquí

Especialistas explican por qué estos avistamientos son cada vez más frecuentes y llaman a una convivencia responsable con la fauna silvestre

EscucharEscuchar
Por Hillary Benavides Meléndez
En el 2021, una manada de coyotes fue vista paseando por las instalaciones del TEC de Cartago.







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Avistamiento Coyotes
Hillary Benavides Meléndez

Hillary Benavides Meléndez

Periodista en pasantía sección Nacionales. Graduada como licenciada en Comunicación con énfasis en Producción Audiovisual de la Universidad Latina de Costa Rica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.