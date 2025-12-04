El País

Costa Rica y la región sur de Francia se unen para proteger los océanos, vea cómo

‘La Nación’ conversó con Renaud Muselier, presidente de la región sobre cómo camina este acuerdo y su importancia

EscucharEscuchar
Por Irene Rodríguez
Firma de un documento
Renauld Muselier, presidente de la región sur de Francia, viajó a Costa Rica se reunió con diferentes personas para conocer las acciones de protección de los océanos. (Embajada de Francia en Costa Rica/Embajada de Francia en Costa Rica)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Renaud MuselierFranciaOcéanos
Irene Rodríguez

Irene Rodríguez

Periodista de Ciencia y Salud. Trabaja en La Nación desde 2009 y en periodismo desde 2004. Graduada de Comunicación Colectiva en la Universidad de Costa Rica, donde egresó de la maestría en Salud Pública. Premio Nacional de Periodismo Científico 2013-2014. Premio Health Systems Global 2018. Becada del Fondo Global de Periodismo en Salud 2021.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.