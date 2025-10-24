El País

Costa Rica suma nueva playa accesible en el Pacífico y así luce Playa Blanca ahora

Descubra cómo Playa Blanca, en el Pacífico de Costa Rica, abrió sus puertas al turismo inclusivo

EscucharEscuchar
Por Silvia Ureña Corrales
Punta Leona Playa Blanca
La nueva playa accesible en Puntarenas incluye pasarela, silla anfibia y servicios adaptados para visitantes con discapacidad. Foto Alonso Tenorio (Alonso Tenorio/Atenorio)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaSUCPlayasPlaya Blanca
Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.