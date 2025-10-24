Costa Rica suma nueva playa accesible en el Pacífico y así luce Playa Blanca ahora

La nueva playa accesible en Puntarenas incluye pasarela, silla anfibia y servicios adaptados para visitantes con discapacidad. Foto Alonso Tenorio

Playa Blanca, ubicada en Punta Morales de Chomes, Puntarenas, se convirtió en la más reciente playa accesible del país y del Pacífico costarricense, como parte del impulso al turismo inclusivo que lideran diversas instituciones nacionales.

La playa ahora cuenta con 30 metros de pasarela de madera plástica reciclada y una silla anfibia, elementos que permiten que personas con discapacidad puedan disfrutar del mar en condiciones seguras.

Turistas con discapacidad estrenaron silla anfibia y pasarela en playa de Punta Morales gracias a proyecto de turismo inclusivo. (ICT/ICT)

El grupo que estrenó estas mejoras estuvo compuesto por 40 personas con discapacidad, entre ellas usuarios de sillas de ruedas, personas ciegas y pacientes con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), provenientes de Puntarenas y San José.

La creación de esta playa accesible fue liderada por la Red Costarricense de Turismo Accesible (RED) en conjunto con el ICT, con apoyo de la Asociación de Desarrollo Integral de Cocorocas y Punta Morales, la Cámara de Turismo de Punta Morales – Playa Blanca y el aporte económico del sector privado.

¿Qué elementos requiere una playa accesible?

La experiencia de la Red Costarricense de Turismo Accesible indica que la accesibilidad en playas debe garantizarse mediante una alianza entre sector público y privado, incluyendo autoridades locales y organizaciones de personas con discapacidad.

Entre los elementos que debe incorporar una playa accesible figuran:

Entorno urbano accesible : con aceras y rampas sin obstáculos.

: con aceras y rampas sin obstáculos. Parqueo reservado : para personas con discapacidad.

: para personas con discapacidad. Pasarelas retráctiles : que faciliten el acceso por la arena.

: que faciliten el acceso por la arena. Sillas anfibias : para disfrutar del mar de manera segura.

: para disfrutar del mar de manera segura. Áreas accesibles : que incluyan acompañantes.

: que incluyan acompañantes. Duchas y servicios sanitarios accesibles : para mayor comodidad y seguridad.

: para mayor comodidad y seguridad. Atención especializada: para cubrir todas las necesidades de los visitantes.

Para más información puede visitar el sitio oficial www.costaricaturismoaccesible.com.