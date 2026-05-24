El País

Costa Rica se promocionará en la Fórmula 1 como un ‘oasis turístico’ durante el Gran Premio de Canadá

El ICT aprovechará el Gran Premio de Canadá para promocionar la biodiversidad y el estilo de vida costarricense ante miles de aficionados

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Por Jailine González Gómez
Costa Rica tendrá presencia inédita en la Fórmula 1 con un espacio promocional en Montreal para atraer turistas del mercado canadiense.
Costa Rica tendrá presencia inédita en la Fórmula 1 con un espacio promocional en Montreal para atraer turistas del mercado canadiense. (ICT/Cortesía)







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Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Bachiller en Comunicación con énfasis en Periodismo por la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

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