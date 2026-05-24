Costa Rica se promocionará en la Fórmula 1 como un ‘oasis turístico’ durante el Gran Premio de Canadá

Costa Rica tendrá presencia inédita en la Fórmula 1 con un espacio promocional en Montreal para atraer turistas del mercado canadiense.

Costa Rica se promocionará por primera vez en una fecha oficial de la Fórmula 1. El país contará con un espacio turístico en el Gran Premio de Canadá 2026, que se disputará este domingo 24 de mayo en el Circuito Gilles Villeneuve, en Montreal.

La iniciativa forma parte de una estrategia del Instituto Costarricense de Turismo (ICT) para fortalecer la presencia del país en el mercado canadiense, actualmente el segundo mayor emisor de turistas hacia Costa Rica.

El evento deportivo reunirá a figuras como Lewis Hamilton, Max Verstappen, Fernando Alonso, Charles Leclerc, Lando Norris y Oscar Piastri, entre otros competidores del campeonato mundial.

Según el comunicado del ICT, la ciudad canadiense concentra este fin de semana la atención de miles de aficionados provenientes de distintas partes del mundo.

El país instalará un “oasis de experiencias” dentro de la actividad. El espacio buscará mostrar la biodiversidad, la naturaleza y el estilo de vida costarricense mediante actividades de relajación y experiencias inmersivas.

Óscar Saborío, director de mercadeo del ICT, afirmó que la fecha de Fórmula 1 en Montreal representa una oportunidad estratégica para reforzar el posicionamiento de Costa Rica en Canadá. El funcionario señaló que, según los organizadores, durante el fin de semana circularán unas 500.000 personas vinculadas al evento.

La acción promocional se integrará a la campaña “Energía Pura Vida”, impulsada por el ICT para fortalecer la recordación positiva de Costa Rica en el mercado canadiense. La estrategia busca asociar al país con experiencias naturales y entornos de descanso.

Durante la competencia, el espacio costarricense ofrecerá videos inmersivos, recorridos virtuales mediante códigos QR, áreas de descanso y una pantalla para seguir la carrera en tiempo real. También incluirá interacción directa con asistentes y actividades para el público.

El ICT informó que entre enero y abril del 2026 ingresaron 173.439 turistas canadienses al país. Además, indicó que todas las aerolíneas canadienses operan vuelos directos hacia Costa Rica mediante los dos principales aeropuertos nacionales.

Actualmente existe conectividad sin escalas con siete ciudades canadienses, incluida Montreal, sede del Gran Premio de Fórmula 1 de este fin de semana.